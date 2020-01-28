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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız

DHA

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı ve can kayıplarının olduğu Malatya'ya gelerek, değerlendirmelerde bulundu. Bakan Kurum, "Burada vatandaşlarımıza yapılması gereken her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız" dedi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kriz masası kurulan Malatya Valiliği'nde toplantı yaptı. Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diliyorum" diyerek, şunları söyledi:
"Bu süreçte tüm Türkiye birliğin, beraberliğin ne olduğunu tüm dünyaya net bir şekilde gösterdi. Depremin olduğu andan itibaren 81 ilimizde, 82 milyon vatandaşımızın yüreklerinde Elazığ vardı.  Malatya'da enkaz altındaki vatandaşlarımız vardı. Bu çerçevede herkes seferber olmak suretiyle, yaralılarımızı kurtarmak suretiyle, enkazları kaldırmak faaliyetlerine destek verdiler ve bu destek halen devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri yapan güvenlik güçlerimize, AFAD, Kızılay, UMKE´mize, diğer illerden gelen itfaiyelerimiz var. Arama kurtarma ekiplerimiz var. Sivil toplum ekiplerimiz var. Cansiperane bir şekilde çalışmalarını yaptılar. Ben hepsine şükranlarımı sunuyorum. Biz de bakanlık olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlüğümüz, tüm ekiplerimizin deprem olduktan 2 saat sonra olay yerine intikali hemen başladı. Tüm illerimizden gelen ekiplerimizle Malatya'da, Elazığ'da sahada hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalıştık. Toplamda 1000 kişilik ekibimiz ile hasar tespit çalışmalarımıza başladık."
'VALİLİĞE 5 MİLYON LİRA MADDİ DESTEK YAPILDI'
Malatya'da şu ana kadar yapılan hasar tespit çalışmalarında, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta toplam 430 yıkık, 4 bin 128 ağır hasarlı, 20 tane de acil yıkılacak bina olduğunun belirlendiğini ifade eden Bakan Kurum, "Teknik çalışmalarımız Malatya için hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya´mızda depremden etkilenen 14 altyapı tesislerine ilişkin hasar tespit çalışmalarını tamamlayarak, belediyemizin altyapılarında herhangi bir sorun olmadığını, Malatya Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri'mizin altyapı taleplerine dair de destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bu eksikleri gidermek amacıyla üyelerimize, belediyelerimize kaynak aktardık. Valiliğimize, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderilmesi amacıyla Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak 5 milyon lira, AFAD´a 3 milyon lira yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'mıza da 3 milyon lira maddi destek yapıldı. Bu kapsamda Büyükşehir belediyemize de 3 milyon lira maddi destek sağlıyoruz. Burada vatandaşlarımıza yapılması gereken her türlü desteği vermek suretiyle yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız. Bugün ilçelerimizde incelemeler yapacağız. Kale, Doğanyol, Pütürge, Yeşilyurt'ta ve Battalgazi'nin köylerinde incelemeler yapacağız. Ağır hasarlı ve yıkık binalarımıza ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile, hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konut ihtiyacını, barınma ihtiyacını giderecek çalışmalar yapılması talimatını vermişlerdir. Bu çerçevede yine Malatya´mızın köylerinde de Doğanyol´da, Kale´de, Yeşilyurt ve Battalgazi´nin köylerinde temel üzerine çelik konstrüksiyon binalar inşa edeceğiz. Bugün ilçelerimizde yapılacak konutların yerlerini tespit edeceğiz. Ön tespit çalışmalarına göre toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mız sahada proje çalışmalarına başlatacak. Elazığ'da ne yaptıysak Malatya'da da onu yapacağız. Depremden dolayı vefat eden vatandaşlarımız var. Ağır hasarlı binalardan taşınmak zorunda kalan vatandaşlarımıza da kira yardımı, taşınma yardımı vermek suretiyle destek sağlayacağız. Konutların yapımına, şubat sonu, mart başı başlayacağız. En geç yıl sonuna kadar tamamlanacak sürecimizi de inşallah başlatmış olacağız. Malatya´mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Tüm Türkiye olarak bu birlik beraberlik içerisinde, deprem sürecinde zarar gören vatandaşlarımızın da yaralarını en kısa zamanda sarılacağını ifade etmek istiyorum" dedi.
Bakan Kurum, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte riskli binalarda incelemelerde bulundu.

MALATYA

28 Ocak 2020 Salı

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