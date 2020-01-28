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Silahla poz verdi yakalandı

İHA

Malatya'da bir genç, sosyal medya hesabında silahla poz verince yakayı ele verdi.

Silahla poz verdi yakalandı

Malatya’da bir genç, sosyal medya hesabında silahla poz verince yakayı ele verdi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü watsap ihbar hattına yapılan şikayet üzerine polis, sosyal medya hesabından silahla çekilmiş fotoğrafları paylaşan genç için harekete geçti. Şahsın kimliğini tespit eden ekipler, şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada bir adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gencin 2002 doğumlu olduğu öğrenilirken şahıs ve ele geçirilen malzemeler Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

MALATYA

28 Ocak 2020 Salı

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