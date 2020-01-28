Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri gezdiler Başkan Gürkan: Yardımlaşma ve dayanışma en üst seviyede

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri gezdiler Başkan Gürkan: Yardımlaşma ve ...

İHA

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası Battalgazi ilçesine bağlı mahalleleri birlikte gezerek, depremde meydana gelen hasarlı binaları yerinde incelediler.

Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri gezdiler Başkan Gürkan: Yardımlaşma ve dayanışma en üst seviyede

Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, deprem sonrası Battalgazi ilçesine bağlı mahalleleri birlikte gezerek, depremde meydana gelen hasarlı binaları yerinde incelediler.
Başkan Gürkan, ayrıca Kale ilçesine bağlı mahalleleri de ziyaret ederek depremzedelerin sorunlarını dinledi. İnceleme gezilerine, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Daire Başkanları ve Şube Müdürleri de eşlik etti. Battalgazi İlçesi Düzyol Mahallesi Muhtarı Şevket Aytar, “Düzyol Mahallesi olarak 45 hanemiz kullanılamaz halde, mahalleliler olarak komşularımız ve akrabalarımızın yanında kalıyorduk. Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza yanımızda olmalarından ve sorunlarımızın çözümünde göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Sayın Valimiz ile birlikte düzenlediğimiz mahalle gezilerimiz ve incelemeler arasında en fazla hasar gören yerin Düzyol Mahallesi olduğunu gördük. Burada yapmış olduğumuz incelemelerde 70 ev içerisinden 45 evin oturulamayacak olduğu ilgili teknik ekiplerimiz tarafında tespit edildi. Sayın Valimiz ile yerinde yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda elde ettiğimiz bulguları, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ileteceğiz. Burada yıkılan evlerin olduğu yerlerde yeni yerleşim alanlarının zor olduğunu düşünüyoruz. Mahallenin belirlenecek yeni yerleşim yerine taşınmasını planlıyoruz. Bunların hepsi neticelenir. Önemli ve sevindirici olan depremin çok büyük olmasına rağmen Battalgazi ilçemizde ve Malatya’mızın batısında can kaybının olmamasıdır” dedi.
Başkan Gürkan, “Doğanyol ve Pütürge’de büyük hasarımız var. Doğanyol’da 4 can kaybımız var. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Devletimiz güçlüdür. Devlet ve millet el ele bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Yeter ki birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Güvenimizi yitirmeyelim. Bizim Türk toplumunun temel değeri yardımlaşma ve dayanışmadır. Yapmış olduğumuz incelemelerde bu yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede olduğunu gördük. Bu anlamda bölgede yaşayan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
Büyükşehir olarak, bizler de sıcak yemeği ilgili yerlere dağıtıyoruz. Yarından itibaren kumanya şeklinde valiliğimiz ile birlikte ortaklaşa dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bu geçici süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağız. Herkese tekrardan geçmiş olsun diyorum” şeklinde konuştu.
Malatya Valisi Aydın Baruş ise “Battalgazi ilçemizin Düzyol mahallesindeyiz. Bu mevki tabii daha önce uğradığımız mahalleler gibi ağır hasar alan mahallelerimizden, özellikle Bulutlu mahallesi ile burası hem toplu yerleşimin birlikte olması hem de binaların çok yakın olması nedeniyle yıkım daha fazla olmuş, ağır hasar durumu daha fazla, 74 haneden 45’inin hasarlı olması bunu gösteriyor.
Evlerin yaklaşık yüzde 60’ı kullanılamaz hale gelmiş, şu anda komşuları ile dayanışma halinde evi sağlam olanlarda kalıyorlar. Kaymakamlığımıza talimat verdik, bu akşam itibariyle artık çadır ihtiyaçları kalmayacak şekilde ulaştıracaklar. Vatandaşlarımızın kendileri uygun yerlerde bahçelerde çadırlarını kurarak en azından belli bir süre endişeden uzak geceleme suretiyle bu tehlikeyi bertaraf etme yoluna gidecekler. Diğer taraftan köydeki evlerin birbirine yakın olması ve yeterli alanın olmaması buraya tekrar aynı yapıların yerine köyün yapılması sağlıklı olmayacak. Köyümüzü dolayısıyla başka yere taşımamız gerekiyor. Muhtarımızın belirtmiş olduğu alana bakacağız. Battalgazi Belediyemiz ve Büyükşehir Belediyemizin desteği ile planlayarak yeni bir köy kurulmasını sağlayacağız. Oradaki yapıları artık devlet yapacak vatandaşlarımıza, yine hasar tespiti yapılan vatandaşlarımıza en kısa süre içerisinde Sayın Bakanlarımızın açıklamasını yaptığı maddi yardımları ulaştıracağız. Banka hesaplarına yatıracağız. Acil ihtiyaçlarını karşılamaları için diğer taraftan Büyükşehir Belediyemiz sıcak yemek veriyor. Yarından itibaren Emniyet Genel Müdürlüğümüzün sağlamış olduğu kumanyaları da peyder pey göndereceğiz. Önemli olan bu zor günleri el ele birlikte birbirimizle dayanışma içerisinde atlatmamız, devlete güveniniz sağlam ve tam olsun, kalbimiz gönlümüz sizlerle. İnşallah dayanışma halinde bu süreci atlatacağız. Hepinize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardında yeni yapılacak yerleşim yeri gezilerek, incelemelerde bulunuldu.

MALATYA

28 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:29
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:50
  • YATSI 19:09
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya’da 4 bin 128 konut ağır hasar gördü
YEREL HABERLER Malatya’da 4 bin 128 konut ağır hasar gördü
Bakan Kurum deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Bakan Kurum deprem bölgesinde
Silahla poz verdi yakalandı
YEREL HABERLER Silahla poz verdi yakalandı
Tır yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Tır yangını söndürüldü
Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Yaralarımızı hızlı bir şekilde saracağız
Arapgir'de 500'e yakın bina depremden zarar gördü
YEREL HABERLER Arapgir'de 500'e yakın bina depremden zarar gördü
Jandarmadan depremzedelere yardım
YEREL HABERLER Jandarmadan depremzedelere yardım
Bakan Kurum Malatya’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kurum Malatya’da incelemelerde bulundu
Depremzedeler için psiko-sosyal müdahale ekibi
YEREL HABERLER Depremzedeler için psiko-sosyal müdahale ekibi
Milletvekili Çakır depreme televizyon stüdyosunda yakalandı
YEREL HABERLER Milletvekili Çakır depreme televizyon stüdyosunda ...
Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve programcısına tepki Kaya: “Malatyaspor başkanına hakaret etmek kimsenin haddine değil”
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor taraftarından spor programına ve ...
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Deprem bölgesine 99 tır yardım yaptık"
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Deprem bölgesine 99 tır ...
Malatya'nın Kale ilçesinde de deprem hasara yol açtı
YEREL HABERLER Malatya'nın Kale ilçesinde de deprem hasara yol açtı
TOBB, TESK ve Hak-İş başkanlarından yaralı depremzedelere ziyaret
YEREL HABERLER TOBB, TESK ve Hak-İş başkanlarından yaralı ...
112 çalışanları deprem anında görev yerlerini terk etmedi O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 112 çalışanları deprem anında görev yerlerini terk ...
Öğrencilerin ilk yarı sonu etkinliği ilgi gördü
YEREL HABERLER Öğrencilerin ilk yarı sonu etkinliği ilgi gördü
Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'e güveniyor Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel: “Hocamızla çıkacağımız ilk maçı kazanıp camiamıza güven aşılamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş'e güveniyor Yeni ...
Yeşilyurt Belediyespor’da Diyabekirspor maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor’da Diyabekirspor maçı ...
Malatya'da yıkılacak riskli 2 bina, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılacak riskli 2 bina, havadan ...
MHP Malatya İl Başkanı görevinden ayrıldı
YEREL HABERLER MHP Malatya İl Başkanı görevinden ayrıldı
AFAD hasarlı köy evlerine zorlu koşullarda ulaşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER AFAD hasarlı köy evlerine zorlu koşullarda ulaşmaya ...
Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve giyim yardımı
YEREL HABERLER Depremzedelere, üniversitelilerden TIR dolusu gıda ve ...
Bakan Gül deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Bakan Gül deprem bölgesinde
Uyuşturucu ve hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve hap ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X