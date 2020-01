Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün’den büyük başarı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün, Madrid’deki kongrede en iyi bilimsel araştırma ödülüne layık görüldü.

İspanya’nın Madrid Şehrinde 2022 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 20. düzenlenen Avrupa’nın nitelikli sosyal alan kongrelerinden olan ‘‘20th Madrid International Conference on Arts, Marketing, Education and Interdiciplinary Studies’’ isimli uluslararası kongrede, ‘‘Hayatın içine Bir Bakış: Rekreasyonel Tüplü Dalıcıların Hikâyeleri (A Spring Board into Life: Stories of Recreational SCUBA Divers) isimli sözlü sunum tüm uluslararası çalışmalar arasında ‘‘en iyi bilimsel araştırma ödülüne’’ layık görüldü.

Ödüle layık görülen ve doktora tezinden üretilen araştırmanın danışmanlığını Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu yürütürken, yazarlığını ve Madrid’deki sözlü sunumunu ise Araştırma Görevlisi Yalın Aygün gerçekleştirmiştir.

