Ertelenen Amatör Küme Büyükleri Ligi maçları 2 Şubat Pazar günü oynanacak

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde yaşanan depremden dolayı ertelenen 8. hafta maçlarının 2 Şubat Pazar günü oynanacağı açıklandı.

25 Ocak tarihinde yaşanan Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası alınan kararla bölgede tüm sportif faaliyetlerin ertelenmesi nedeniyle amatör futbol maçları da ileri bir tarihe ertelenmişti. Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesi tarafından yapılan açıklamada, ertelenen maçların 2 Şubat Pazar günü oynatılacağı açıklandı.

1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 8. hafta programı şöyle:

"Ataköyspor Arguvan Belediyespor, Malatyaspor Hekimhan Girmanaspor, Sanayispor Kale Gençlerbirliği, Hekimhan Belediye Battalgazi Belediyespor, Orduzuspor Arapgirspor, Akçadağ Malatyagücü, Darendespor Demirspor."

MALATYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:10

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