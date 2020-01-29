Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi

Yeni Malatyaspor’un maçlarını oynadığı Yeni Malatya Stadyumu’nda yapılan inceleme neticesinde depremden kaynaklı soruna rastlanmadığı ve stadın müsabaka oynamaya elverişli olduğu belirtildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Stadımızda depremden kaynaklı herhangi bir soruna rastlanmadı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapmış olduğu tetkikler sonucu Yeni Malatya Stadyumu’nda herhangi bir ‘taşıyıcı kolon hasarı ve yıkılma’ gibi deprem kaynaklı bir soruna rastlanmamıştır. Stadımızda yapılan inceleme sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından yazılan raporda, '2017 yılında tamamlanan Yeni Malatya Stadyum binası deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiş olup, 24.01.2020 tarihinde meydana gelen deprem sonrasında yaptığımız incelemelerde taşıyıcı sistemde herhangi bir hasar tespit edilmemiştir' ifadelerine yer verildi" denildi.

MALATYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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