Kahraman özel harekatçı kurtardığı depremzedeyi ziyaret etti Enkaz altından çıkartılan gencin annesi, özel harekatçının elini öptü

Elazığ’da görevli özel harekat polisleri, Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altından yaralı halde çıkarttıkları genci ziyaret etti. Ziyarette yaralı gencin annesi, kahraman özel harekat polisinin elini öptü.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’ndeki binalar çöktü ve göçük altında kalanlar oldu. Depremin ardından harekete geçen Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Elazığ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Mehmet Şeker’in sesini duyan özel harekatçılar, yaralı gence ve arkadaşına ulaşmak için elleriyle ve kürekle enkaz kaldırdı. Dar bir noktadan 2 üniversite öğrencisine yaralı halde ulaşan özel harekatçılar, gençleri hastaneye sevk etti.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedaviye alınan gençlerden Mehmet Şeker’i bugün kahraman özel harekatçılar ziyaret etti. ziyarette üniversite öğrencisinin annesi Medine Şeker, kahraman özel harekatçı Osman Avcı’nın ellerine sarılarak, ellerini öptü. Anne Şeker, kahraman polise şükranlarını sunarken, polisin dördüncü oğlu olduğunu söyledi.

Yaralı öğrenciyi tedavi gördüğü hastanede mesai arkadaşlarıyla birlikte ziyaret eden özel harekat polisi Osman Avcı yaşananları anlatarak, “Depremde ilk şoku atlattıktan sonra il emniyet müdürümüzün talimatlarıyla şubeye, gelip, hazırlanıp yıkılan evlerin bulunduğu bölgeye hareket ettik. Oraya gittiğimizde çevredeki vatandaşlarımızla birlikte yıkılan binaya girdiğimizde aldığımız sesler doğrultusunda Mehmet ve Harun kardeşimiz vardı. Biz orada Harun ve Mehmet kardeşimize ulaşabildik. Daha sonra kendi imkanlarımızla AFAD ve UMKE’nin bize sağladığı teçhizatla gerek elimizle gerekse kürekle kazıyarak, kardeşlerimiz de bize yardımcı oldu. Enkazın altından çıkartıp, sedyeyle hastaneye sevk ettik. Onları hastaneye sevk ettikten sonra diğer enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkarmak için çaba gösterdik. Şimdi de nasip oldu kendisini hastanede ziyaret etmeye geldik. Çok şükür durumu iyi, biz de bunun için mutluyuz. Rabbim bir daha böyle şeyler yaşatmasın, milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Göçük altında kalarak yaralanan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker de enkazın altında umutlarının tükendiği sırada polislerin seslerini duyunca sevindiklerin belirterek, “Benle bir arkadaşım enkazın altındaydık. Sesimizi duyuramıyorduk. Dışarıdakilerin seslerini duyuyorduk ama kendimizin seslerini duyuramıyorduk. Tam umutlarımızı kesmiştik, polis abimin sesini duyduk. Bize bir enerji geldi ve ağabey bize yardım et dedim. Bizi duydu ve bizi çıkaracağını söyledi. bizi kazıya kazıya olduğumuz dar yerden kurtardılar. Kendilerinden Allah razı olsun. Çıkacağımıza hiç ihtimal vermiyordum, umutlarımızı kesmiştik. Bugün de bizi ziyarete gelmişler. Kendisini görmeyi çok istiyordum. Kendisini gördüm çok mutlu oldum. Diğer arkadaşım da Urfa’da onun da durumu iyi. Hepsi geçecek. Orada her yerin yıkıldığını düşündüm. Yerimiz çok dardı. Baya bir zaman geçmiş ve üzerimizde yük vardı” şeklinde konuştu.

MALATYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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