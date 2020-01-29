Jandarmalar depremzedeler için seferber oldu

Malatya’da deprem bölgesinde İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 bin 100 çadır kuruldu

Elazığ Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 günü meydana gelen 6.8 şiddetindeki deprem sonrası şirretle etkilenen illerden Malatya'da il Jandarma Komutanlığı ekipleri Malatya’nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde görevlendirildi.

Kış şartlarının soğuk şeklinde hissedildiği, vatandaşların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların daha da arttığı bu noktada 600'e yakın Jandarma personelinin yaklaşık 2 bin 100 civarında çadır kurulumunu tamamladığı bildirildi.

MALATYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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