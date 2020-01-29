Oda başkanlarından geçmiş olsun ziyareti Başkan Evren: “Binalar iyi incelenmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Oda başkanlarından geçmiş olsun ziyareti Başkan Evren: “Binalar iyi incelenmeli”

İHA

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, "Birinci derecede deprem bölgesi olan Malatya'da, yeni yapılacak olan binaların belediye ve yapı denetim firmaları tarafından detaylı bir şekilde incelenmelidir" dedi.

Oda başkanlarından geçmiş olsun ziyareti Başkan Evren: “Binalar iyi incelenmeli”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, “Birinci derecede deprem bölgesi olan Malatya’da, yeni yapılacak olan binaların belediye ve yapı denetim firmaları tarafından detaylı bir şekilde incelenmelidir” dedi.
Malatya dışından gelen mesleki oda başkanları ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, Kahramanmaraş Emlakçılar Odası Başkanı Murat İldeniz, Kilis Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Cem Eryılmaz, Diyarbakır Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Erdoğan, Şanlıurfa Emlakçılar Odası Başkanı Selahattin Toymak ve Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Evren’i ziyarette, deprem sonrasında yaşananlar ve eksikler varsa giderilmesi konusunda istişarelerde bulundular. ESKKK Başkanı Ali Evren, yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya da meydana gelen deprem sonrası bizlere geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu başkanı ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MALATYA

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depremzede öğrencilere psikolojik destek
YEREL HABERLER Depremzede öğrencilere psikolojik destek
Jandarmalar depremzedeler için seferber oldu
YEREL HABERLER Jandarmalar depremzedeler için seferber oldu
Deprem bölgesinde her gün sıcak yemek dağıtımı yapılıyor
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde her gün sıcak yemek dağıtımı ...
Otomobil buzlanan yolda kaza yaptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil buzlanan yolda kaza yaptı: 5 yaralı
Malatya'da da riskli binalar boşaltıldı
YEREL HABERLER Malatya'da da riskli binalar boşaltıldı
“Kudüs Müslümanların onurudur” eylemi düzenlendi Başkan Söylemez: Bütün dünyayı bu sözde anlaşmayı reddetmeye çağırıyoruz
YEREL HABERLER “Kudüs Müslümanların onurudur” eylemi ...
Kahraman özel harekatçı kurtardığı depremzedeyi ziyaret etti Enkaz altından çıkartılan gencin annesi, özel harekatçının elini öptü
YEREL HABERLER Kahraman özel harekatçı kurtardığı depremzedeyi ...
Depremzedelere milli eğitim takviyesi
YEREL HABERLER Depremzedelere milli eğitim takviyesi
Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi
YEREL HABERLER Yeni Malatya Stadyumu depremden etkilenmedi
Depremzede esnafa borç müjdesi
YEREL HABERLER Depremzede esnafa borç müjdesi
Deprem feribot iskelesini yıktı Doğanyol’da iskele deprem sonrası yerle bir oldu
YEREL HABERLER Deprem feribot iskelesini yıktı Doğanyol’da iskele ...
Öğrencilere 5 yıldızlı otelde kamp
YEREL HABERLER Öğrencilere 5 yıldızlı otelde kamp
Milletvekili Fendoğlu, kredilerin ertelenmesini istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Fendoğlu, kredilerin ertelenmesini ...
Yeni Malatyaspor 3 aldı, 3 gönderdi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor 3 aldı, 3 gönderdi
Ertelenen Amatör Küme Büyükleri Ligi maçları 2 Şubat Pazar günü oynanacak
YEREL HABERLER Ertelenen Amatör Küme Büyükleri Ligi maçları 2 Şubat ...
Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın Aygün’den büyük başarı
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Yalın ...
Malatya'da, depremde mühürlenen 2 binanın altındaki iş yerleri de boşaltıldı
YEREL HABERLER Malatya'da, depremde mühürlenen 2 binanın altındaki ...
Malatya’da depremden zarar gören ev ve iş yerleri tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Malatya’da depremden zarar gören ev ve iş yerleri ...
Yeşilyurt’ta 24 bina mühürlendi Başkan Çınar, depremden zarar gören yerlerde inceleme yaptı
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta 24 bina mühürlendi Başkan Çınar, ...
Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminden deprem sonrası Malatya’ya ziyaret
YEREL HABERLER Türkiye Belediyeler Birliği yönetiminden deprem ...
Malatya’da 4 bin 128 konut ağır hasar gördü
YEREL HABERLER Malatya’da 4 bin 128 konut ağır hasar gördü
Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören yerleri gezdiler Başkan Gürkan: Yardımlaşma ve dayanışma en üst seviyede
YEREL HABERLER Vali Baruş ve Başkan Gürkan depremde hasar gören ...
Bakan Kurum deprem bölgesinde
YEREL HABERLER Bakan Kurum deprem bölgesinde
Silahla poz verdi yakalandı
YEREL HABERLER Silahla poz verdi yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X