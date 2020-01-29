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Eğitimci Enver Yücel, depremde hasar gören 8 okulu yenileyecek

DHA

- Eğitimci Enver Yücel, Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 8 okulun yenilenmesi ve güçlendirilmesi işini üstlendi. Öğrencilere yardım etmek için hem okulların hem de yurtların tadilatını hızlıca yapıp bahar dönemine yetiştireceklerini dile getiren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Böylelikle öğrenciler derslerinden geri kalmayacak" dedi.Depremin ardından öğrencilerin bir an önce eğitimlerine güvenli bir şekilde devam edebilmeleri için hasarlı okulların onarımı için çalışmalar başlatıldı. Çalışma kapsamında, Malatya Valiliği, İl...

- Eğitimci Enver Yücel, Elazığ ve Malatya'yı vuran 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören 8 okulun yenilenmesi ve güçlendirilmesi işini üstlendi. Öğrencilere yardım etmek için hem okulların hem de yurtların tadilatını hızlıca yapıp bahar dönemine yetiştireceklerini dile getiren Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "Böylelikle öğrenciler derslerinden geri kalmayacak" dedi.Depremin ardından öğrencilerin bir an önce eğitimlerine güvenli bir şekilde devam edebilmeleri için hasarlı okulların onarımı için çalışmalar başlatıldı. Çalışma kapsamında, Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) arasında protokol imzalandı. Elazığ ve Malatya´da hasar gören okulların onarımı ve çocuklara psikolojik destek verilmesi amacıyla bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, eğitimci Enver Yücel de, 6'sı Malatya, 2'si Elazığ'da olmak üzere depremde hasar gören 8 okulun yenilenmesini ve güçlendirilmesini üstlendi."KÜTÜPHANE VE ROBOTİK LABORATUVAR KURULACAK"Bölgedeki Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın ve okullarının tüm kurucu güçleri ile destek oldukları proje de okulların onarımının yanı sıra depremden etkilenen 4-14 yaş arası çocuklara psikolojik destek verilmesi için de Bahçeşehir Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) bölümü Öğretim Üyeleri de görev yapacak. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları, deprem bölgesindeki eğitim ve öğretimin aksamadan devam etmesi için, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okulların tamir, bakım ve güçlendirmesini üstlendi. Bunun yanı sıra okullara kütüphane ve robotik laboratuvarı kurulumu gibi konularda da destek verilecek. "ÖĞRENCİLER DERSLERİNDEN GERİ KALMAYACAK"Konuyla ilgili Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, "BUEK ve BAU Global Ailesi olarak depremde hasar gören okulların tadilatı için öğrencilerin eğitimlerini aksatmamak adına tüm dünyadaki BAU Global kurumları, rektörlerimiz, dekanlarımız ve akademisyenlerimiz ile destek vermeye hazırız. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan bu okulların öğrencileri şu anda çadırlarda kalıyor. Bizler de onlara yardım etmek için hem okulların hem de yurtların tadilatını hızlıca yapıp bahar dönemine yetiştireceğiz. Böylelikle öğrenciler derslerinden geri kalmayacak" dedi.ONARIMI SAĞLANACAK OKULLAR ŞÖYLEOnarımı sağlanacak okullar ise, Malatya Doğanyol ilçesinde bulunan Gökçe İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Türkmen Ortaokulu ile Pütürge ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Pansiyonu, Pütürge İmam Hatip Ortaokulu, Pütürge Yatılı Bölge Ortaokulu ve Pansiyon Binası, Pütürge Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kale ilçesinden ise İzollu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kale Bent Ortaokulu ile son olarak Battalgazi ilçesinden Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elazığ Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu ve Elazığ Sivrice Ali Rıza Talay Çok Programlı Anadolu Lisesi.

MALATYA

29 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:04
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:45
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:10
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