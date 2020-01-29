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Depremzedeler için kalıcı konutlar 1 yılda yapılacak

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, deprem bölgesinde yaptığı inceleme sırasında, kalıcı konutların 1 yıl içerisinde yapılacağını müjdeledi

Depremzedeler için kalıcı konutlar 1 yılda yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, deprem bölgesinde yaptığı inceleme sırasında, kalıcı konutların 1 yıl içerisinde yapılacağını müjdeledi
Elazığ’in Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen illerin başında gelen Malatya’nın Battalgazi ilçesine ziyaret gerçekleştiren Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, depremden etkilenen hasarlı evleri ve binaları yerinde inceleyerek, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’den bilgi aldı.
Eskimalatya’yı gezerek burada incelemelerde bulunan Demirtaş’a Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci eşlik etti.

“Gece gündüz sahadayız”
Battalgazi Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren gece gündüz sahada olduklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Çevre Şehircilik Bakanlığımızın bünyesinde il müdürlüğümüzce tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda tespit çalışmaları yüzde doksan oranında tamamlandı. Kısa sürede mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetini giderme adına çadır, yatak ısıtıcı ve gıda yardımı anlamında bizler 24 saat vatandaşlarımızın yanındayız. Dışarıda kalan vatandaşlarımız için Belediyemizin tüm imkanlarını seferber ettik. Belediye hizmet binası, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Millet Kıraathaneleri, Kapalı Spor Salonu, Konferans salonları başta olmak üzere 24 saat vatandaşlarımızı ağırladık. Vatandaşımız 6,8 büyüklüğünde bir deprem yaşadılar. Bu yaşadığımız deprem dolayısıyla maddi hasarlar yaşandı. Böyle yaşanan afetlerde bu sorunlar sıkıntılar olacak. Bu sıkıntıların çözülmesi adına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak tüm ilgili ekiplerimizle ilk andan itibaren gece gündüz demeden sahadayız. Sayın Bakanımızda depremin ardından Eskimalatya’ya gelerek oluşan hasarları bizzat yerinde takip ediyorlar. Zaten kendileri gerekli tüm talimatları vermişlerdi ama meydana gelen hasarları yerinde bir kez daha gördüler. Herhangi bir eksik nokta varsa onlarda gerekli mercilere iletilecek. Kısa sürede bu yaşamış olduğumuz depremi en az hasarla atlamak için çaba ve gayret sarf ediyoruz” şeklinde konuştu.
Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz bin 758 evimizin hasar tespitini tamamlayarak bitirdi. Bizlerde en hızlı şekilde onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kısa zamanda hep birlikte yaralarımızı sarmış olacağız” dedi.

Bakan Yardımcısı Demirtaş: “Kalıcı konutlar 1 yıl içinde yapılacak”
Malatya’da yaşanan depremin ardından Battalgazi’ye gelerek depremden etkilenen Eskimalatya’yı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, evleri tahrip olan vatandaşların kalıcı konutlar yapılana kadar barınmaları adına gereken çalışmaların yapılacağını söyledi. Kalıcı konutların 1 yıl içinde yapılacağını belirten Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti:
“Türkiye biliyorsunuz deprem ülkesi. Her 2 yılda bir Türkiye’nin bir bölgesinde deprem oluyor. Bu depremleri en az hasarla atlamak için devletimiz şu anda teyakkuz halinde. Depremde ilk yapılacak olan can kaybını önlemek adına onlara müdahale etmektir. İlk önce depremde kurtarma çalışmaları daha sonra ise hasar tespit çalışmaları yapıldı. Şimdi ise kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımız, programlarımız var. Benim de buradaki vatandaşlarımızdan istirhamım şu, Battalgazi’deki tespitlerimizi yaptık ama burası şehir merkezi olduğu için insanların barınmaları ile ilgili kaymakamlığımız ve belediyemiz her türlü yardımları yapıyor. Ancak uzun vadeli işlemler içinde sabır bekliyoruz onlardan. Çünkü hemen yapılacak işler başka, uzun vadede yapılacak programlı işler var. Malatya iline hem Valilik üzerinden hem Bakanlıklar üzerinden Belediye Başkanlıklarına ödenekler yapıldı. Şu ana hak sahipleri ile ilgili bire bir vatandaşların kimlikleri üzerinden çalışma yapılıyor. Daha sonra kira, binalarından eşyalarını alamayan hak sahiplerinin taşınma ve eşya masrafları devlet tarafından karşılanacak. Vatandaş şunu bilsin ki devletd Cumhurbaşkanımızdan itibaren bakanlarımız, bakan yardımcılarımız ile bölgedeler. Bölgede oluşan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında her türlü talimatlar alındı ve buradaki kaymakamlıklar, il müdürlükleri ve belediye başkanlarına bu talimatlar verildi. Bugün dayanışma günü, sabretme günü. İnşallah en az hasarla bu deprem sıkıntısını da atlatacağız. Battalgazi’de dışarıda sokakta kalan hiçbir vatandaşımız yoktur. Kısa vadede barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Gıda ihtiyaçları karşılanıyor. Kalıcı konutların yapılması ile ilgili en az 1 yıllık bir süreç var. Bu süreçle ilgilide nasıl ilaveler edileceği noktasında Belediye Başkanlık ve Kaymakamlarımızla istişare içindeyiz. Mesela kira yardımı yapılarak vatandaşın kendisinin kiralık bir yere gitmesi konusunda çalışma yapmasını da öneriyoruz. Kiralık ev bulunamayanlar içinde konteynerler bakacağız ve bunun çalışmasını yapacağız. Evleri tahrip olan vatandaşlarımız, kalıcı konutlar yapılana kadar buralarda barınmalarını temin edeceğiz” dedi.

MALATYA

29 Ocak 2020 Çarşamba

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