Milletvekili Fendoğlu'ndan sınav çağrısı

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, deprem bölgesindeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin deprem nedeniyle sınavlarına çalışamadığını belirterek, sınavların iptal edilmesi çağrısında bulundu.

TBMM’de yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde eğitim gören üniversite öğrencilerinin bütünleme sınavlarına temas eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, “Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem, bölgede eğitim alan öğrencilerimiz için de endişe ve kaygıları beraberinde getirmiştir. Dışarıda sabahlayan, bu nedenle sınavlara da hazırlanamayan, depremin oluşturduğu psikolojik travmayı atlatmadan Özellikle, Elazığ Fırat, Malatya İnönü ve Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerimiz sınavlarını düşünmektedirler. Öğrencilerimiz içerisinde bulundukları deprem psikolojisi, yaşadıkları tedirginlikle bütünleme sınavlarına nasıl hazırlanacak ve bu sınavlara nasıl girecekler malumunuzdur. Bu nedenle, bölgemizde üniversite eğitimi alan öğrencilerimizin bize ilettiği, yapılmamış olan bütünleme sınavlarının ertelenmesi ve bir defaya mahsus uzaktan, on line sınav yapma hakkının verilmesi talepleridir. İlgili bakanlıklara duyururum” dedi.

MALATYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.