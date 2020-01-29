Otomobilden hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı

Malatya'da otomobilden para ve değerli eşya çaldığı tespit edilen 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde bir otomobilden 2 adet yüzük, 2 adet küpe, 4 adet kolye, 150 TL para ile 1 adet cep telefonunun çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli polis ekiplerine yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yapılan denetim, kontrol ve şok uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet mermi ele geçirilirken, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

MALATYA 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:04

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