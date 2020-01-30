Malatya'da bir kişi silahla başından vurulmuş halde bulundu

Malatya'da bir kişi yol kenarında başından vurulmuş halde bulundu.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı, Bağtepe Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre; yol kenarında kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan şahsın başının arka kısmından silahla vurulduğunu belirlerken, durumu ağır olan şahıs Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

İsminin H.G. (28) olduğu öğrenilen şahsın hayati tehlikesi bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan Yeşilyurt ilçesine bağlı Çukurdere Mahallesi Şehit Hamit Koçhan Sokak'ta kendini silahla elinden yaralayan A.Y. (20) kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

MALATYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

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