Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor Ravcı: “Yeni teknik heyetimizle çıkacağımız ilk maçı kazanmak istiyoruz”

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Alanya maçını kazanmak istediklerini belirterek “Önümüzde oldukça zorlu bir Alanya maçı var. Sahasında oldukça etkili olan bir takım. Yeni teknik heyetimizle çıkacağımız ilk maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor’da hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıkları Antalya’da devam ederken, takımdaki son durumla ilgili konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacaklarını söyledi.

Takım olarak Alanya maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Ravcı, “Yeni teknik heyetimiz ile birlikte ilk maçımıza çıkacağız. Alanyaspor ligin iyi ekiplerinden birisi. Başında da yakından tanıdığımız iyi bir teknik adam var. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan ve ligin formda olan takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz. Biz yeni teknik heyetimizle çıkacağımız bu ilk maçı kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı Antalya’da sürdürüyoruz. Yeni transferlerimizle birlikte kadromuz daha da güçlendi. İnşallah iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz” dedi.



“Son ana kadar neyin ne olacağı belli olmaz”

Ravcı, transferde son ana kadar oyuncu takviyesi yapabileceklerini de belirterek, şunları söyledi:

“Transferde son biriki gün, şuana kadar 3 transfer yaptık. Son ana kadar neyin ne olacağı belli olmaz. Hedefimiz kadromuzu daha da güçlendirmek. Bu anlamda transfer komitemiz çalışıyor. Taraftarımız rahat olsun daha iyi bir takım izleteceğiz onlara.”

MALATYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.