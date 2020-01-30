Üstün yetenekli öğrenciler STEM etkinliği yaptı

Malatya’da üstün yetenekli öğrenciler, Fen Bilgisi öğrencileri ile birlikte çeşitli deneyler yaptı.

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Okuşluk ve Malatya Bilim ve Sanat Merkezi iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen STEM (Science Technology Engineering Mathematics) etkinliğinin açılışı Eğitim Fakültesi A Blokta gerçekleştirildi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 5 gün sürecek olan STEM etkinliği kapsamında Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nden seçilen üstün yetenekli öğrenciler İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ağırlandı.

Üstün yetenekli öğrenciler 4 kişilik gruplar halinde ayrılarak her grup için görevlendirilen Fen Bilgisi öğrencileri ile birlikte çeşitli deneyler yaptı.

MALATYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

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