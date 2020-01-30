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Malatya'da yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı

DHA

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının olduğu ve artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'daki tüm okullarda yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı.

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8'lik depremin hissedildiği, çok sayıda binanın yıkıldığı, can kayıplarının olduğu ve artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'daki tüm okullarda yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı.
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Malatya'da da hissedildi. Doğanyol ve Pütürge ilçelerindeki bazı binalar yıkılırken, 4 kişi yaşamını yitirdi, 481 kişi de yaralandı. Artçı sarsıntıların devam ettiği Malatya'da, valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat'ta başlayacak eğitim- öğretim döneminin 10 Şubat Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "24 Ocak 2020 Tarihinde meydana gelen ElazığSivrice merkezli Deprem nedeniyle ilimize bağlı; Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçeleri ile birlikte Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Liselerde 10 Şubat 2020 tarihine kadar eğitimöğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

MALATYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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