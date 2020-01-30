Deprem anında sürünerek dışarı çıktı Spor yaparken depreme yakalandılar Spor salonundaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı

Malatya’da bir spor ve fitness salonunda deprem anındaki panik anları güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem esnasında salonda yere düşen bir kadın sürünerek, dışarıya çıktı.

Elazığ’ın Sivrice ilçe merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme Malatya Sivas Caddesindeki özel bir spor ve fitness salonunda yakalanan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Spor salonundaki güvenlik kameraları tarafından deprem anındaki panik saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde salonda spor yapan vatandaşların sarsıntının başlamasının ardından koşarak kendilerini dışarı atmaları ve kalabalık halde dışarı çıkmaları yer alıyor. Yaşanan deprem korkusunun anbean kaydedildiği görüntülere bir kadının yere düşmesi, sürünerek dışarı çıkması ve diğerlerinin ise bayanın üzerinden atlaması da yansıdı

MALATYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

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