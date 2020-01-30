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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı

İHA

Başkan Güder, depremzedeleri yalnız bırakmadı

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Elazığ’ın Sivrice merkez üssü 6.8 büyüklüğündeki depremde Malatya’da evleri zarar gören depremzedelere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Malatya merkez ilçe Battalgazi Orduzu Mahallesi’nde vatandaşları ziyaret edip sohbet eden Başkan Güder, depremin mahallede oluşturduğu tahribat ile ilgili olarak vatandaşlarla bir araya geldi. Orduzu’da konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Deprem anından itibaren Battalgazi Belediyesi olarak öncelikle kriz masasını oluşturduk. Ardından deprem sonrasında tüm muhtarlarımızla irtibata geçtik. Aldığımız bilgilerle ilçe genelinde hiçbir can kaybının olmadığını tespit ettiğimizde çok sevindik. Çünkü biz biliyoruz ki can kaybı olmazsa mal tekrar yerine tekrar gelebilir. Deprem olduğu akşamdan itibaren ekiplerimiz 7/24 esasına göre sürekli sahadalar. Bugün depremin üzerinden 6 gün geçti ve o günden beri bizler de devletimiz de sahadayız. Vatandaşımızın yaralarını nasıl sarabiliriz konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bugün muhtarımız ile birlikte Orduzu’da zarar gören evlerin tespitini yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Yıkılan ve zarar gören evleri gezdik. Maalesef üzülerek belirtiyorum ki Orduzu mahallemizde 200’e yakın hasarlı ev tespiti yapılmış. Halen de tespit çalışmaları devam ediyor” dedi.
Başkan Güder, “Evinde oturamayacak olan kardeşlerimiz kiraya çıktıkları takdirde, valiliğimiz, AFAD merkezimiz bunun kira bedelini ve evlerin taşıma parası ile eşyalarını evlerinden alamayan vatandaşlarımıza yardımlar yapılacak. Bunun detaylı açıklamaları medyada yer aldı. Havaların bu soğuk olduğu zamanlarda daha hızlı davranarak yaraların bir an önce sarılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Elimizdeki tüm imkanları Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne seferber ettik. Belediyemizdeki tüm teknik personel ve imkanlarımızı tamamiyle Devletimizin emrine vermiş bulunmaktayız. Şükürler olsun ki Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz Battalgazi ilçemizde evleri yıkılan tüm vatandaşlarımızın hesaplarına, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla’ yardım paraları bugün hesaplarına yatırıldı” şeklinde konuştu.
Başkan Güder, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hizmetine görevli verdik. 61 ekip çalışma yapıyor. Bu ekibin az olduğunu sayın bakanımıza ilettik ve inşallah bu ekip sayısı 100’ün üzerine çıkarılacak. Kısa sürede Battalgazi İlçemizdeki binaların kontrol edilmesi gerekiyor. Bazı binalarda hafif çatlaklar var. Bizler vatandaşlarımıza da sesleniyoruz, diyoruz ki; Oluşan tüm olumsuzlukları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüze bildirin. Hepsinin kontrolünü sağlamamız lazım. Çünkü Malatya’mız deprem bölgesinde yer alıyor ve deprem bizim en büyük gerçeğimiz. Battalgazi’miz şehir merkezini oluşturduğu için tespit çalışmaları biraz süre alabilir. İnşallah 1 hafta içerisinde tüm tespit çalışmaları yapılacak. Tespit sonrasında da devletimiz gerekli yardımı yapacaktır” ifadelerini kullandı.
AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de ziyarette yaptığı konuşmada “Battalgazi’de köyden mahalleye dönen bölgelerini gezdik bugün de Orduzu Mahallemizi ziyaret etmek istedik. İnşallah devletimiz yaraları kısa sürede saracak güçtedir. Belediye başkanımız Osman Güder’în talimatlarıyla ilk 2 gün ilçe halkının tüm ihtiyaçlarına anında cevap verildi. Bundan sonra da el birliği ile yaraları sarmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin ise Başkan Osman Güder’e teşekkür ederek, “Sağ olsun belediye başkanımız Osman Güder ve AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci ile meclis üyelerimiz geldiler. Bizleri yalnız bırakmadılar. Hasarlı binaları yerinde gördüler, incelediler. Beterin beteri var. Buna şükrediyoruz” dedi.

MALATYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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