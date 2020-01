Adil Gevrek'ten Guilherme açıklaması Gevrek: “Kulüpler arasında ahlaki temellere dayanan bazı kurallar vardır”

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Guilherme transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kulüpler arasında ahlaki temellere dayanan bazı kurallar vardır, hiçbir kulüp bir başka kulübün futbolcusunu sözleşme şartları ne olursa olsun izni olmadan alamaz. Maalesef Trabzonspor böyle bir yola başvurdu” dedi.

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Malatya’da yayın yapan bir internet haber sitesine, Guilherme transferi, Adis Jahovic’in gitmesi ve Trabzonspor maçı ertelemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



“Adis Jahovic gitmek istedi, biz de yollamak zorunda kaldık”

Adis Jahovic’in devre arasında Antalyaspor’a transferiyle ilgili konuşan Gevrek, “Hangi kulüp veya başkan devre arasında takımın golcüsünü satmak ister. İkinci devrede bize faydası olmayacağını düşündüğümüzden ve halen başımızda vahim bir vaka varken, ikinci bir vaka yaşamak istemedik. Jahovic gitmeyi kafasına koymuştu. Biz de parasını verip belki de verim alamayacaktık. Çünkü futbolcu gitmeyi kafasına koymuştu. Yönetim olarak karar vermek zorundaydık, Malatyaspor'un menfaatleri için satmaya karar verdik. İki taraf içinde hayırlı olsun. Biz bu kulübün her kuruşunu harcarken ne kadar titiz davranıyorsak satarken de o şekilde bu kulübe para kazandırmak zorundayız. Jahovic evet ilk devrede bize çok katkı sağladı ama ikinci yarıda bize katkı sağlamayacağını düşündüğümüz için satmak zorundaydık. Antalya’da ilk maçında gol attı, inşallah başarılı olur. Sakatlığından dolayı da geçmiş olsun diliyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur” dedi.



“Ben iptal edilmesin demiyorum, neden Trabzonspor istedi diye iptal edildi, ona tepki gösteriyorum”

Trabzonspor maçının ertelenmesiyle ilgili de konuşan Gevrek, "Ben asla maç oynansın, oynamak istiyoruz diye bir istekte ve düşüncede bulunmadım, bulunmam da. Ben sadece ertelenecekse bunu federasyon ben erteledim desin, federasyon yetkilisinin beni arayıp Trabzonspor'un istiyor demesi, Yeni Malatyaspor’u hiçe saymaktır. Federasyon karar verici mercidir ve ben de bunun üzerine ‘Oynamak istiyoruz’ dedim federasyon yetkilisine. Konuyu başka yerlere götürmenin anlamı yok" açıklamasında bulundu.



“Spor kanalının yorumcuları ile ilgili hukuksal bir girişimimiz olacaktır”

Gevrek, hakkında hakarete varan yorumlar yapan kişiler hakkında hukuki girişimde bulunacaklarını da belirterek, “Ben eleştirilere her zaman açık olduğumu söyledim. Eleştirilerden çoğu zaman bir şeyler aldığım olmuştur. Ama eleştirirken de dozunu ve ayarını kaçırmamak lazım. Ulusal medyada sadece bir kanal konu hakkında ve şahsıma yönelik hakarete varan yorumlarda bulundu. Birçok spor programlarında objektif yorumcular benim ne demek istediğimi anladılar. Ama bir başka spor kanalındaki yorumcuların yaptığı yorumlar, eğer benim şahsıma olsaydı inanın çokta umursamazdım. Ben burada Malatya’yı Yeni Malatyaspor'u temsil eden bir başkanım, benim zoruma giden bu. Bir kulübün başkanı hakkında böyle laflar kullanamazsınız. Zaten avukatlarımız gerekli hukuki işlemlere başladılar. Çıkıp açıklama yaparsam, onlara prim vermiş olurum. Onun için hukuki yollardan gerekenler yapılacaktır. Yeni Malatyaspor taraftarları bu konuda sabırlı olsunlar. Biz bu kulübün haklarını sonuna kadar savunacağız ve savunmaktan da asla taviz vermeyeceğimi bilsinler” dedi.



“Kulüpler arasında ahlaki temellere dayanan bazı kurallar vardır”

Guilherme ile Trabzon Kulübü arasında yaşananlarla ilgili konuşan Gevrek şunları söyledi:

“Guilherme’nin adı Beşiktaş ile çok anıldı. Biz Guilherme’yi getirirken sözleşmesinde bazı maddeler koyduğumuz doğru ama bu kulübün hakkını yiyeceğimiz anlamına gelmiyor. Bizim de şartlarımız haklarımız vardı ve ben o zaman da dedim, şimdi de diyorum; Guilherme Yeni Malatyaspor’un futbolcusudur ve 1,5 yıllık sözleşmemiz var. Deniyor ki neden sağlam bir sözleşme yapmadınız. Biz Guilherme’yi ikinci kez kiralarken Türkiye’den ona talipli birçok kulüp çıktı ortaya. O da ben Yeni Malatyaspor’a gelirim ama sözleşmemi çok katı yapmamak kaydıyla dedi. Biz kendisine bu garantiyi verdik. Bazı özel futbolcular sözleşmelerine özel maddeler koydurabiliyor. Fakat bu demek değil ki istediği zaman elini kolunu sallayarak gidebilir. Bunu kendisine de söyledik, menajerine de. İşte Trabzonspor da bu açığı kullanıp Guilherme’yi gizli kapaklı Trabzon’a çağırmış. Kulüpler arasında ahlaki temellere dayanan bazı kurallar vardır, hiçbir kulüp bir başka kulübün futbolcusunu sözleşme şartları ne olursa olsun izni olmadan alamaz. Maalesef Trabzonspor böyle bir yola başvurdu” diye konuştu.

