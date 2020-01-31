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Yeşilyurt Hükümet Konağı, emniyet binası, Sümer ve Sanayi Polis Karakolları yeniden yapılacak Başkan ...

İHA

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt'ta depremden zarar gören Yeşilyurt Hükümet Konağı, emniyet binası, Sümer ve Sanayi Polis Karakolları yeniden yapılacak

Yeşilyurt Hükümet Konağı, emniyet binası, Sümer ve Sanayi Polis Karakolları yeniden yapılacak Başkan Çınar, hasarlı binaları inceledi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt’ta depremden zarar gören Yeşilyurt Hükümet Konağı, emniyet binası, Sümer ve Sanayi Polis Karakolları yeniden yapılacak
Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 4’ü Malatya’da 37’si Elazığ’da olmak üzere 41 vatandaşın hayatını kaybettiği ElazığMalatya depreminin ardından birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ederek vatandaşların mağduriyetini giderecek çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi.
Yeşilyurt’ta depremden etkilenen mahalleleri tek tek ziyaret ederek, bir yandan hasarlı binaları inceleyen diğer taraftan vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını yerinde öğrenen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kiltepe, Melekbaba, Çarmuzu, Atatürk, Cumhuriyet ve Gazi Mahallelerinde ki binalarda incelemelerde bulunurken, vatandaşların taleplerini dinledi.
Depremden etkilenen binalarda ve meskenlerde ön hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “6,8 büyüklüğündeki depremden ciddi şekilde etkilenen Yeşilyurt’umuzun tüm bölgelerinde ki binalar, meskenler ve yerleşim alanlarını tek tek ziyaret ederek her hangi bir mağduriyet olmaması için atılması gereken adımları hızlıca atıyoruz. Belediye olarak maddi ve manevi anlamda ne gerekiyorsa her daim hemşehrilerimizin yanındayız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa sürdürdüğümüz ön hasar tespit çalışmalarında çok sayıda binanın mühürlenip, yıkılmasına karar verildi. Bizim önceliğimiz halkımızın sağlığı, refahı ve huzurudur, bunu sağlamak içinde gereken tüm önlemleri alıyoruz. Cumhurbaşkanımız bölgemizi ziyaret etti, gereken talimatları verdi, Allah ondan razı olsun. Sayın Bakanlarımız Malatya ile Elazığ arasında mekik dokuyorlar. Valilerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, Kaymakamlarımız ve tüm kurum ve kuruluşlarımız elinden geleni yapıyor. Türkiye’miz büyük devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirmektedir, devlet olmak böyle bir şeydir. Cenabı Allah devletimize zeval vermesin, birlik ve beraberliğimizi artırsın” ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla Yeşilyurt İlçe Hükümet Konağının yanı sıra İlçe Emniyet Binası, Sümer ve Sanayi Polis Karakollarının yeniden inşa edileceğini ifade eden Başkan Çınar, “ Yeşilyurt’un dört bir tarafında depremden sonra oluşan yaraların sarılması için gereken ne varsa yerine getirilmektedir. Malatya’mızın farklı bölgelerinde incelemelerde bulunan, gelen raporları titizlikle inceleyen Sayın Bakanımız Süleyman Soylu’nun verdiği talimat neticesinde, İlçe Hükümet Konağımız, İlçe Emniyet Binamız, Sümer ve Polis Karakollarımızın yeniden yapılmasına karar verilmiştir. Bakanımıza bu noktada teşekkürlerimi sunuyorum. Teknik ekipler tarafından yapılan incelemelerde ‘hasarlı oldukları gerekçesiyle oturulamaz’ raporu verilen binalar tek tek mühürleniyor ve boşaltılıyor. Vatandaşlarımızın da bu noktada duyarlı olmaları ve oturdukları binalarda hasar tespit çalışmalarının yapılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurmaları, çalışmaların daha da hızlanmasına neden olmaktadır. Hemşerilerimizden ricamız; yetkisi ve izni olmadan binalarda incelemeye gelenlere asla itibar etmesinler, kurum kimlik belgesi göstermeyenleri 155 Polis İmdat hattına bildirmelerini önemle rica ediyoruz. Malatya’mızı ve Yeşilyurt’umuzu ziyaret eden Bakanlarımız, Bakan Yardımcılarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız ve Milletvekillerimizle birlikte el ele vererek, vatandaşlarımızın her hangi bir mağduriyet yaşamamaları için çalışmalarımızı büyük bir özenle sürdürmekteyiz. Halkımız müsterih olsun, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarındadır. İlçemizin farklı noktalarında AFAD tarafından çadırlar kuruldu, hem devletimizin imkânlarıyla hem de dünyanın ve ülkemizin farklı noktalarından gönderilen gıda, temizlik ve elbise yardımları anında halkımıza ulaştırılmaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bu yardımların planlı ve düzenli bir şekilde yerine ulaşması için verilen görevleri harfiyen yerine getirmekteyiz. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli çalışıyoruz, mühürlenen evlerin tespiti, incelemeleri ve yıkımından vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesine kadar her alanda çok yoğun çalışıyoruz. Depremde evi yıkılan veya ağır hasarlı olduğu tespit edilen hemşehrilerimiz, Kaymakamlıklara başvurarak nakdi, çadır ve prefabrik yapı talebinde bulunabilirler. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Sayın Mücahit Demirtaş, Milletvekilimiz Sayın Öznur Çalık ve kurum yetkilileriyle birlikte depremden ciddi şekilde etkilenen ve büyük hasarlar oluşan Çilesiz mahallemizdeki 4K sitelerini inceledik. Burada yaşayan hemşehrilerimizin önerileri ve taleplerini alacağız, onların talepleri burayla ilgili sürecin şekillenmesine neden olacak. Kentsel dönüşümde olabilir, farklı bir alternatif planda uygulayabiliriz. Depremzedelere gerekli kira yardımı yapılacak ancak uzun vadeli kalıcı bir çözümü, halkımızla istişare ederek hayat geçireceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız. Milletimizle el ele vererek deprem yaralarımızı sarıyoruz. 7/24 halkımızın hizmetindeyiz” dedi.

MALATYA

30 Ocak 2020 Perşembe

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