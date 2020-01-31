Başkan Özcan: "25 tır yardım geri gönderildi" Özcan, Yunanistan milletvekiline tepki gösterdi

Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, “TOBB’nin organizesi ile yaklaşık 100 tır deprem bölgesine intikal ettirildi. Artık ihtiyaç yok denildiğinden 25 tır da yoldan geri çevrildi” dedi. Özcan, Yunanistan millet vekiline de tepki gösterdi.

Ticaret Borsası’nın aylık meclis toplantısı MTB salonunda, düzenlendi. Meclis Başkanı Cevdet Akdağ’ın başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özcan, "Ocak ayı meclis toplantımızın ana gündem maddesi 24 Ocak’ta yaşanan depremdir. Depremden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmaya yardım etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Malatya’ya 2 bin 500 adet konut yapılmasıyla ilgili kara alındığını söyleyen Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yapılan yardımlar hakkında da bilgiler aktardı. Özcan, “TOBB’nin organizesi ile Türkiye genelinde oda ve borsalardan temin edilen ihtiyaç malzemeleri yaklaşık 100 tır bölgeye intikal ettirildi. Artık ihtiyaç yok denildiğinden 25 tır da yoldan geri çevrildi” şeklinde konuştu. Depremzedelere yapılan kredi borç erteleme ve yardım konusunda da bilgi aktaran Özcan, Türk milletinin deprem sonrasında kenetlenip, dört bir yandan yardım gönderilmesinin önemini dile getirdi. Bu birlikteliğin devam etmesi halinde her türlü afet ve krizi atlatacaklarına dikkat çeken Özcan, devletin, güç, kudret ve şefkatini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

"Yunanistan millet vekiline tepki gösterdi"

Özcan, Avrupa Parlamentosu’nda Yunanistan milletvekilinin Türk Bayrağına yönelik çirkin saldırısına da temas ederek, “Haksız ve şerefsiz, ırkçı ve faşist davranışı esefle kınıyoruz. Bir daha tekrar edilmemesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde, bunu yapanların en ağır ceza alacaklarını söylüyoruz. Türk devleti de gerekeni yapacaktır” ifadelerini kullandı.

MTB Meclis Başkanı Cevdet Akdağ da, konuşmasında depremde vefat edenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyip, “Cenabı Allah bir daha böyle bir afet yatmasın” temennisinde bulundu.

MALATYA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:03

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