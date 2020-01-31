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Perihan Savaş deprem bölgesinde Sanatçılar deprem bölgesini ziyaret etti

İHA

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Perihan Savaş, sinema ve dizi film oyuncuları ile birlikte deprem bölgesini ziyaret etti. Ünlü sanatçı ve beraberindeki oyuncular, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Perihan Savaş deprem bölgesinde Sanatçılar deprem bölgesini ziyaret etti

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Perihan Savaş, sinema ve dizi film oyuncuları ile birlikte deprem bölgesini ziyaret etti. Ünlü sanatçı ve beraberindeki oyuncular, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Türk sinemasının ünlü oyuncusu Perihan Savaş, Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz ve sinema ve dizi film oyuncuları, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı deprem sonrası ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Gürkan yaptığı konuşmada, “Türk sinemasının ünlü oyuncusu Perihan Savaş, Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı ve üyeleri, Çukur dizisinin değerli yapımcılarını ve sanatçılarını Malatyamızda görmekten ve ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu anlamda hepinize hoş geldiniz diyorum. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55’te gerçekleşen ve ilimizin de büyük ölçüde etkilendiği ve coğrafyamızın geniş alanında etkisi süren depreme geçmiş olsun ziyaretinde bulunmanızdan dolayı Malatya adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya’da şu anda 6 binin üzerinde çadır dağıtıldı”
Başkan Gürkan, “Yerel yönetimler olarak, Büyükşehir Belediyesi ve diğer Belediyelerimiz olarak, Valiliğimiz ile birlikte depremin meydana gelmesinden sonra ilimizde kriz masasını topladık. Ağır hasarların olduğu ve eski ahşap ve toprak evlerin olduğu, enkaz altında insanların bulunduğu Doğanyol’a çok seri bir şekilde arama kurtarma ekiplerimiz ve iş makinelerimiz ulaştılar. Bizler de hemen en kısa zamanda gerekli koordinasyonlar sağlanarak ulaştık. Saat 23.00 itibariyle enkaz altında hiçbir vatandaşımız kalmamıştır. 4 vatandaşımızın vefat etmiş, yaralılarımızın ivedi bir şekilde hastanelere ulaştırılmıştır. Ahırlarda bulunan hayvanlarımızın da kurtarılması gerçekleştirilmiştir. Bu da depremle ilgili Malatya’nın ve ülkenin tecrübelerinin en güzel yansımasıdır. Depremin hemen ardından Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın ziyaret etmesi, hemen akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri ve talimatları ile gerekli tedbirler alınmıştır” şeklinde konuştu.
Deprem sonrasında yerelde de yoğun bir çalışma olduğuna dikkat çeken Gürkan, “Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Malatya’da şu anda 6 binin üzerinde çadır dağıtılmıştır. Bin adet hayvanlar için barınmak için ayrıca çadır dağıtılmıştır. Konteyner köyler talep edilen yerlerde kurulmuş, hasar tespitler yapılmış olup yıkılacak ve onarılacak evlerin tespitleri yapılıyor. Şu anda bizlere ulaşan 21 binin üzerinde tespit yapıldığı ve yapılmaya devam ediyor" dedi.

"Kadirşinas davranışlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum"
Başkan Gürkan, "Allah bu memlekete böyle afetler vermesin. Temennimiz ve dileğimiz odur. Allah bu memlekete, millete ve devlete de zeval vermesin. Bu depremde şunu gördük, milletin bir bütün olduğunu gördük. Bu coğrafyanın manevi iklimi ile yoğrulan insanların devletiyle, milletiyle, halkıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir bütün olduğunu gördük. Yaraların sarılmasında bu bütünlüğün çok önemli olduğunu gördük. Biliyoruz ki acılar paylaşınca azalır. Sevinçler paylaşınca çoğalır. Sizlerde bugün acılarımızı paylaşmak için Malatya’ya geldiniz. Yardımlarınız ile birlikte geldiniz. Tırdaki dolu malzeme ile birlikte geldiniz. Malatya halkı adına tekrardan teşekkür ediyorum. Bu Kadirşinas davranışlarınızdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca, Kansersiz Yaşam Derneği olarak kutsal bir görev yaparken, bizlerin de acısını paylaştığınız için Dernek Başkanımıza, değerli yapımcı ve oyuncularımıza, Türk Sinemasının emektar oyuncusu Perihan Savaş Hanım efendiye hassasiyetten dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer yerdi.

"Tüm Malatya halkına geçmiş olsun temennisinde buluyoruz"
Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Kaymaz da, “Bizim tırlarımız vardı. Sosyal medya Whatsapp grubunda dedik, neden bu tırlarımızı depremzedelerimiz için kullanmayalım. 2 tırımız vardı. Bunlardan bir tanesini Elazığ için diğerini de Malatya’ya yardım için kullandık. Tırımız dün itibariyle Malatya’ya ulaştı. Sizlere de bu vesileyle tüm Malatyalılar adına geçmiş olsun dileklerinde bulunuyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı ve üyeleri depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini Büyükşehir Belediye Başkanına teslim etti.
Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı ve Çukur dizisinin yapımcısı ve oyuncuları, Türk sinemasının ünlü oyuncusu Perihan Savaş, Battalgazi ilçesi Bulutlu Mahallesi'nde hasar gören evleri ve vatandaşları da ziyaret edip, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

MALATYA

31 Ocak 2020 Cuma

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