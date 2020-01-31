Yeni Malatyaspor, Karim Hafez'i kadrosuna kattı

BtcTurk Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Karim Hafez'i kadrosuna kattı.

Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, devre arası transfer döneminde Kasımpaşalı sol bek oyuncusu Karim Hafez ile satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı. Hafez, bu sezon 13'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 15 maçta Kasımpaşa forması giymişti.

Tam adı Karim Hafez Ramadan Seif Eldin olan futbolcunun asıl mevkiisi sol bek ama sol kanatta da görev yapabiliyor. Mısır Milli Takımı'na Hector Cuper döneminde 19 yaşında davet edilen Hafez 7 maçta forma şansı buldu. Güncel piyasa değeri 900 bin Euro olan Mısırlı futbolcu kariyerinde toplam 103 maçta forma giydi ve 5 gol kaydetti.



MALATYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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