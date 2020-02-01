Malatya´da ağır hasar gören 37 bina yıkılacak

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın 4 ilçesinde ağır hasar gören 37 bina yıkılacak.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da ağır hasar gören binaların yıkımı için Vali Aydın Baruş başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Baruş´un yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, deprem nedeniyle ağır hasar gören, Doğanyol ilçesinde 24, Battalgazi ilçesinde 10, Pütürge ilçesinde 2 ve Kale ilçesinde 1 olmak üzere toplam 37 binanın ilçe kaymakamlıklarından alınacak onay sonrası yıkılması kararlaştırıldı.



MALATYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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