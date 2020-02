Malatya’da hasarlı binalar yıkılıyor

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6.8’lik depremin ardından Malatya’da hasar gören binaların yıkımına başlandı.

Depremin ardından Malatya merkezde bulunan hasarlı binaların yıkılmasına başlandı. Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde depremden ağır hasar alan Yağmur Apartmanı alınan güvenlik önlemleriyle birlikte yıkılmaya başlanıldı. Malatya'da ilk yıkımı takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, devletin bütün kurumları ile yaraları en kısa sırada sarma çabasını gösterdiğini belirterek, "Şu anda bakanlık olarak yapmış olduğumuz tespitlerde 53 tane yıkılması gereken bina tespiti yapıldı. Bunların bir kısmını da mühürledik. İlk olarak Yağmur Apartmanını yıkıyoruz. Daha sonrada diğer binaların yıkımlarına devam edeceğiz. Diğer kısımdan tek katlı kerpiç binaların hasarlı olanlarını yıkmaya başladık. Onlarda da 25 tane tespit edilen bina vardı onlarında yıkım işlemi başlatıldı. Bu mühürlenen apartmanların yanlarında binalar olduğu için tedbirli şekilde yıkımı başlatılacak" şeklinde konuştu.

Bölgede artçıların da sürdüğünü belirten Demirtaş, "Bu binalardaki eşyaların bir kısmını tahliye ettik ama bazılarını edemedik. Ama hasarlı binalarımızın yeni bir artçı depremle yıkılmasını önlemek maksadı ile hızlı ve kontrollü olacağız. Ben yıkım süresini veremiyorum çünkü güvenliği de sağlamamız lazım. Şuanda hasarlı binaların yıkılması ve diğer binaların kesin hasar tespitleri yapılıyor. Şuan 60 tane ekibimiz teknik olarak yerinde inceleme yaparak kesin hasar tespitleri yapıyor. Bu tespitler sonucu yıkılacak olan binaların yerine yeni araziler ile ilgili yerler bakıyorlar. TOKİ başkanlığımız gerekli çalışmalarını da yapıyor. 2 bin 550 tane konut yapılması ile ilgili talimat verildi” ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Aydın Baruş da, Yağmur Apartmanında artçı depremlerin sürmesi nedeniyle 3 ailenin eşyalarını tahliye etmesine izin verilmediği ifade ederek, "Dün akşam Sivrice merkezli 4,5 üzerinde iki depremin olması nedeni ile binada hasar artmış. Dolayısıyla can güvenliğini tehlikeye atamayız hiçbir vatandaşımızın. Onlara eşya yardımı yapacağız devletimiz her türlü imkanı sağlıyor. Çok katlı yapılar Alacakapı mahallemizde var. Daha sonra Yeşilyurt’ta var. Biz vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Eşyaların taşınma tahliyesi ile ilgili olarak. Saha sonra eşyaların tahliyesinin arından yıkım işi devam edecek" dedi.

Malatya'da deprem nedeniyle 5 bine yakın binada hasar oluştuğunu da dile getiren Baruş, "Şuan ağır hasarlardan dolayı evi yıkılan vatandaşlarımıza ev sahibi iseler 11 bin lira kira yardımı, kiracı olarak oturuyorlarsa 5 bin lira kira yardımı ayrıca eşyası zarar gören vatandaşlarımıza da 30 bin lira eşya yardımı yapılacak” diye konuştu.

Öte yandan binanın yıkımının gerçekleştirildiği esnada eşyalarını alamayan bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da evi yıkılan vatandaşlarla görüşerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

