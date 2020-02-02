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AK Partili Tüfenkci: "Yapılanlara baksalar deprem paralarının nerelere gittiğini görecekler"

İHA

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfekci, "deprem vergisi paraları nereye gitti" eleştirilerine tepki göstererek, "Deprem olan her bölgede yapılanlara baksalar deprem paralarının nerelere gittiğini görecekler" dedi.

AK Partili Tüfenkci: "Yapılanlara baksalar deprem paralarının nerelere gittiğini görecekler"

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfekci, "deprem vergisi paraları nereye gitti" eleştirilerine tepki göstererek, “Deprem olan her bölgede yapılanlara baksalar deprem paralarının nerelere gittiğini görecekler” dedi.
Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı, AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfekci, partililerle birlikte depremden zarar gören Malatya’nın Kale ilçesi, İkizpınar, Darıpınar, Bent, Bağlıca ve Soğukpınar mahallelerini ziyaret etti. Depremden zarar gören vatandaşlarla görüşüp ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Tüfekci, hasar gören evleri de inceledi. Tüfekci, ”Geçenlerde sayın bakanımızla birlikte de Kale ilçesini ziyaret etmiştik. Sayın bakanımız, Kale merkezde 200, kırsalda ise 150 ev olmak üzere toplam 350 ev yapılacak dedi. İhtiyaç olması halinde daha fazla yapılabilir. Ağır hasarlı olanlar ve kiraya çıkmak isteyenlere yardım yapılacak” dedi.
Depremden iki saat sonra bakanların deprem bölesinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise 24 saat sonra deprem bölgesine geldiğini hatırlatan Tüfenkci, “Devletmillet el ele verdi. Yaraların kısa sürede sarılması için herkes üzerine düşeni yaptı” ifadelerini kullandı.
Deprem zamanında Kızılay’ın kötülenmesi için oyunlar oynandığını söyleyen Tüfenkçi, “Bazıları çok çaba gösterip, devletin ve milletin bu yardımlarını eksiklerini göstermek için çaba gösterenler var. Ancak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün arkadaşlar sahada olunca açıkları göremeyenler Kızılay üzerinden polemik oluşturmaya çalıştılar. Falan şirket yardım yapmışlar da Ensar Vakfına gitmiş. Sanki Ensar Vakfı bir terör örgütü. Sanki Ensar Vakfı, bu ülkenin vakfı değil, hizmet için kurulmuş bir vakıftır. Bir yolsuzluğu varmış gibi algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sebep, Elazığ Malatya depreminde devlet ve millet dört dörtlük iş çıkardığı için Kızılay üzerinden insanların kafasında algı oluşturmaya çalışıyorlar. Muhalefet deprem vergileri nereye gitti diye soruyor. Van’a gitseler, deprem vergilerinin nereye gittiğini görecekler. Kütahya Simav’a gitseler görecekler. Deprem olan her bölgede yapılanlara baksalar deprem paralarının nerelere gittiğini görecekler” şeklinde konuştu

MALATYA

31 Ocak 2020 Cuma

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