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Depremzedelerin 10 milyon TL’lik kamulaştırma bedeli erken ödenecek

İHA

Malatya'da depremden zarar görenlere 10 milyon TL kamulaştırma bedeli erken ödenecek.

Depremzedelerin 10 milyon TL’lik kamulaştırma bedeli erken ödenecek

Malatya’da depremden zarar görenlere 10 milyon TL kamulaştırma bedeli erken ödenecek.
Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Yaygın, Tokluca ve Seküler mahallelerini ziyaret ederek, depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “Çalışmalarımız 24 Ocak tarihinden itibaren 7/24 devam ediyor. Bugün de Yaygın ve Topluca bölgesine geldik. Burada Yol Asfalt Daire Başkanlığımızın yol çalışmaları kar kış demeden devam ediyor. Çalışmalardan dolayı tüm mesai arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burada gördüğünüz iş makinaları ile kapanan yolları ve heyelanları açma noktasında, enkazların kaldırılması noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştirdiler. Depremde zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” dedi.
AK Parti MKYK Üyesi Çalık da, “Cumhurbaşkanımız yol medeniyettir diyor. Bütün yollarımızı yapıyoruz. Çok önemli bir bilgiyi Yaygın ve Topluca'da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kuzey Çevre Yolumuzun 10 milyonluk merkezdeki kamulaştırma bedeli dün itibarıyla çıkarıldı. Genel müdürümüz ve bakanımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerde ödemelerine de bu hafta itibarıyla başlayacaklar. Kuzey Çevre Yolumuzun kamulaştırma alanları içerisindeki ağaç bedelleri konusunda 10 milyonluk destek bizim için çok kıymetliydi. Alan açıldığında Kuzey Çevre Yolu'nu da inşallah Malatyamıza kazandıracağız” ifadelerini kullandı.
Vali Baruş ise, “Büyükşehir Belediyemiz, killetvekillerimiz, hep birlikte el ele vererek vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Eğer yolu açmazsanız depremzedelere yardımı ulaştıramazsınız. Büyükşehir Belediyemizi yapmış oldukları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. Depremin olduğu tarihten itibaren kapalı olan bütün yollarımızı açtılar. Dün itibarıyla önemli bir kar yağışı oldu bu mevkilerde, şimdi de bu yolları açık tutmanın mücadelesini veriyorlar. Burada bu çalışmaları yapan, emek veren tüm çalışanları tebrik ediyorum. Tüm depremzede kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından mahallelerde evleri hasar gören depremzedeler ziyaret edilerek, sorunları dinlendi.
Öte yandan, ilçelerde etkili olan kar ve tipi sebebiyle Büyükşehir Belediyesi ekipleri aralıksız yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Hasta vatandaşların açılan yollar sayesinde sağlık ekipleriyle hastaneye sevkleri yapılıyor.

MALATYA

31 Ocak 2020 Cuma

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