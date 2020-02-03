Malatya'da şüpheli şahsa müdahale eden 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla, 2'si bıçakla yaralandı

Malatya'da şüpheli bir şahsa müdahalede bulunan 3 Mahalle Bekçisi'nden 1'i silahla vurulurken, 2 bekçide bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi,Polis Akademisi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Haber Merkezi'nin Polis Akademisi Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi mevkiinde şüpheli bir şahıs anonsunu değerlendirmek üzere Özsan Sanayi Sitesi'nde görevli 3 Mahalle Bekçisi olay yerine intikal ederek, alkollü olduğu iddia edilen şüphelisi şahıs Suat U. ile iletişim kurmaya çalıştı.

Bu esnada şüpheli şahıs Suat U. üzerinde bulunan bıçakla Mahalle Bekçilerine mukavemet gösterdi.Bekçiler ile şüpheli şahıs arasında yaşanan arbedede, Bekçilerden birinin havaya ateş açması sonucunda seken kurşunlardan biri bekçilerden Sedat K'.nın başını sıyırırken, diğer 2 bekçi Gökhan P. ile Yusuf S. aldıkları bıçak darbeleri sonucunda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, aldığı 5 bıçak darbesi sonucunda ağır yaralanan Mahalle Bekçileri'nden Yunus S. Turgut Özal Tıp Fakültesine diğer yaralı 2 Bekçi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Arbede sırasında yaralanan şüpheli şahıs Suat U.'nunda hastane kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda,polis ekipleri olayın gerçekleştiği bölgede çok sayıda boş kovanın yanı sıra 1 adet bıçak buldu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

MALATYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.