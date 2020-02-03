Malatya’da okullara deprem arası

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20192020 EğitimÖğretim yılında ikinci yarı tüm yurtta başlarken, 6,8 büyüklüğündeki depremden ağır hasar alan Malatya’da okullar açılmadı. Bazı öğrenciler bu duruma sevinirken, bazıları ise arkadaşlarını özlediklerini söyledi.

Elazığ Sivrice’de yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin etkilediği Malatya’da kent genelinde okulların eğitime açılması bir hafta ertelendi. Bu süre zarfından kentteki tüm okullarda hasar tespit çalışmaları sürerken, ağır hasar alan okulların da yıkılacağı öğrenildi.

20192020 eğitim öğretim yılının ara tatilini bugün sona ererken, Malatya’da deprem nedeniyle okullara gidemeyen bazı öğrenciler ise bu duruma üzgün. Arkadaşlarına ve okuluna deprem nedeniyle kavuşamayan öğrenciler, verilen bu arayı ise ders çalışarak geçireceklerini söylediler.

Deprem sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bölgede yaklaşık 80 okulda ağır hasarın oluştuğunu belirterek, Malatya’da 27 okulun yıkılmasının kararlaştırıldığını açıklamıştı.

MALATYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

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