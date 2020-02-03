Deprem bölgesi için yağış uyarısı

6.8 büyüklüğünde deprem ile sarsılan Malatya ve Elazığ için meteoroloji yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Bölgenin yarın (Salı günü) sabah saatlerinden itibaren yağışlı bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri genellikle aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar şeklinde, Cuma ve Cumartesi günleri ise bölge genelinde aralıklı kar şeklinde olması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Hafta ortasına kadar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildiğinin bildirildiği açıklamada, “Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerinden hafif , zaman zaman orta kuvvette, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise orta, yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor” denildi.

MALATYA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:12

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