1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde haftanın görünümü

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi’nde yaşanan depremden dolayı ertelenen 8. hafta maçlarının 2 Şubat Pazar günü oynandı.

25 Ocak tarihinde yaşanan Elazığ Sivrice merkezli deprem sonrası alınan kararla bölgede tüm sportif faaliyetlerin ertelenmesi nedeniyle amatör futbol maçları da ileri bir tarihe ertelenmişti. Pazar günü oynanan maçlar büyük bir çekişmeye sahne oldu. 1.Amatör Küme Büyükler Ligi’nde 8. Hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

"Ataköyspor 14 Arguvan Belediyespor, Malatyaspor 32 Hekimhan Girmanaspor, Sanayispor 18 Kale Gençlerbirliği, Hekimhan Belediye 00 Battalgazi Belediyespor, Orduzuspor 22 Arapgirspor, Akçadağ 01 Malatyagücü, Darendespor 32 Demirspor."

MALATYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:57

YATSI 19:15

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