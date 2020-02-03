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Mehmet Çınar'dan hizmet değerlendirmesi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Her alanda ...

İHA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Her alanda çalışan, hizmet üreten yerel bir yönetimiz" dedi.

Mehmet Çınar'dan hizmet değerlendirmesi Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Her alanda çalışan, hizmet üreten yerel bir yönetimiz"

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Her alanda çalışan, hizmet üreten yerel bir yönetimiz” dedi.
İzollu Vakfı yönetimi tarafından düzenlenen söyleşi programına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’u Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği 2023 vizyonuna ulaştıracak yeni yatırımları anlattı. Başkan Çınar, Yeşilyurt’un gerek fiziksel gerekse de insan odaklı sosyal sorumluluk projeleriyle gelişimi sürdüren, her alanda örnek ve marka yatırımlarla büyüyen bir ilçe olduğunu söyledi.
Şeffaf, katılımcı ve kamu kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan yerel bir yönetim olduklarını ifade eden Başkan Çınar, ‘Yeşilyurt Kentsel Tasarım’, ‘Beylerderesi Şehir Parkı’, ‘Tarihi Konakların Restorasyonu’, ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisleri’, ‘Macera Parkı ve Sosyal Tesisler’, ‘ Teleferik’, ‘Lezzet Vadisi’, ‘Gedik Sosyal TesisleriGedik Kültür MerkeziNamazgah’, ‘Yeşil Gıda Seracılık’, ‘Karakaya Göl Park’, ‘Spor Kompleksi’ ‘Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi’, ‘Kentsel Dönüşüm’, ‘Emanet ÇarşısıDoğal Ürünler Pazarı’, ‘Mahalle Meclisleri’, ‘Yakınca Spor Adası’, ‘Yeni Çırmıhtı’, ‘Yeşil Gıda Market’ ve ‘Merhaba Gençler’ projeleri başta olmak üzere devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında İzollu Vakfı yönetimine ve diğer davetlilere detaylı bilgilendirmelerde bulundu.
“Yeşilyurt artık kabuğuna sığmıyor”
Yeşilyurt’un güçlü potansiyelini ön plana çıkartan projelerin ulusal ve uluslararası düzeyde ödüllere layık görülmesinin onurunu yaşadıklarını belirten Başkan Çınar, “Toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçlarına maksimum düzeyde karşılık verecek yatırımlara öncelik tanıyoruz. Tek bir alanda sınırlı kalmayarak bütün alanlarda en iyi ve en güzel hizmetlerin hayata geçmesine özen gösteriyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yapmayı vaat ettiğimiz 45 projemizden 29’unu hayata geçirdik, tüm bunları yaparken ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ düsturunu ön plana koyduk. Biz işimizi aşk ve sevdayla yapıyoruz. Alanında deneyimli uzman ekiplerden oluşan mesai arkadaşlarımızla birlikte modern, yüksek yaşam standardına sahip, var olan güçlü potansiyelimize yeni değerler katacak, kadim medeniyetimizi ön plana çıkartacak, bölgemizin değerini artıracak dikkat çekici yatırımlara yoğunlaştık. Tarihi ve doğal güzellikleriyle, yöresel lezzetleriyle, çalışkan ve misafirperver insanların huzur ve güven içerisinde yaşadığı, geniş tarım arazilerine sahip, kentin en önemli sanayi bölgelerini içinde barındıran Yeşilyurt artık kabuğuna sığmıyor ve hızla büyümektedir. Hızla gelişen bir ilçe olmamız nedeniyle çok yoğun göç alıyoruz. Artan nüfus ve konutlaşmayı dikkate alarak bu değişimi doğru ve planlı bir boyutta sürdürmek adına bütün hizmetlerimizin kalıcı ve nitelikli olmasına büyük bir imtina gösteriyoruz. Fiziksel, kültürel, çevresel ve sosyal hizmetler diye dört ayrı kategoriye ayırdığımız hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Eğitimden sağlığa, tarımdan spora, çevreden sosyal yaşam alanlarına, temizlikten kültürel ve sportif aktivitelere kadar her alanda farklı ve dikkat çekici hizmetlerle farkındalık oluşturuyoruz. ‘Keşke’, ‘Tut Elimden’, ‘1.Sınıf Atık Getirme MerkeziMobil Geri Dönüşüm’ ve ‘ Yeşilyurt Kentsel Tasarım’ projelerimiz ulusal ve uluslararası düzeyde çok özel ve değerli ödüllere layık görüldü. Bizler projelerimizi gelişi güzel değil, bölgemize değer katacak, Yeşilyurt’umuzu geliştirecek şekilde en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz ve uyguluyoruz. Bunlar yeterli mi değil, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Yeşilyurt’umuzun var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkaracak yatırımlarla ilçemizi 2023 vizyonuna inşallah ulaştıracağız. Belediyecilik aşk ve gönül işidir, bizde halkımızı seviyoruz ve elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz” dedi.
“Her alanda çalışan, hizmet üreten yerel bir yönetimiz”
Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak yatırımları toplumun tüm kesimleriyle istişare ederek uygulamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çınar, “Şeffaf, hesap verebilirlik ve katılımcı belediyeciliği esas alan, kamu kaynaklarını maksimum düzeyde faydalı kullanan yönetim anlayışına sahibiz. İstişare kültürüne farklı bir önem veriyoruz. Gerek merkezi hükümet gerekse de yereldeki tüm dinamiklerle çok güçlü bir iletişime sahibiz, bütün projelerimizi istişarelerin ardından hayata geçiriyoruz. Halkımızı dinliyoruz, kurum ve kuruluşların öngörülerini dikkate alıyoruz, mahalle muhtarlarımızla sürekli temas halindeyiz. Her mahallenin ihtiyaçlarını doğru bir bakış açısıyla gidermek adına ‘Mahalle Meclisleri’ projemizi hayata geçirdik, 82 mahallemizin tamamında bu uygulamayı başlatacağız. Sosyal yardımlardan tarımsal hizmetlere, yol açma, genişletme, kaldırım yenileme, ışıklandırma, çevre düzenleme ve park çalışmalarından sosyal tesislere, çevre ve doğa sağlığının korunmasını sağlayacak çevresel ve temizlik hizmetlerinden tarihi konaklarımızın restorasyonuna, yöremize özgü yöresel ürünlerimizin tanıtımından deprem eğitimine, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza faydalandığı eğitim merkezlerimizden sportif aktivitelerin daha modern ve nezih alanlarda yapılmasını sağlayacak sportif yatırımlarımıza, kentsel dönüşüm projelerimizden kültürel hizmetlere, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerden gençlere, kadınlara ve çocuklara yönelik farkındalık oluşturan hizmetlere kadar her alanda çalışıyoruz. Vaatlerimizi sözde bırakmıyoruz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı görüp halkımıza ne söz verdiysek daha fazlasını hayata geçiriyoruz. Omuzlarımızdaki yükün ne kadar ağır olduğunu biliyoruz ve bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek içinde sabahın ilk ışıklarında başlattığımız mesaimizi gece geç saatlere kadar büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizde bizim bu gayretimizi ve çabamızı yakından görüyor, her gün halkımızla, esnaflarımızla iç içeyiz. Bizim hem belediye kapılarımız hem de gönül dünyamızın kapıları halkımıza sonuna kadar açtıktır. Biz halkımıza gönülden bağlıyız ve aldığımız dualar, gördüğümüz yakın ilgi ve alakayla çalışmalarımızı büyük bir aşkla yerine getirmekteyiz” ifadelerini kullandı.
İzollu Vakfı Başkanı Ahmet Ayhan da, "Yeşilyurt’umuzun genç, dinamik ve çalışkan Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Güzel bir söyleşi etkinliği oldu. Başkanımıza çalışmalarında başarılar dileriz" diye konuştu.

MALATYA

03 Şubat 2020 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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