Pancar bedelleri 40 gün önce ödenmeye başlandı

Malatya Şeker Fabrikası tarafından pancar bedelleri 40 gün önceden ödenmeye başladı.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Suat Altun, yaptığı açıklamada, deprem bölgesi olan Malatya’da pancar bedellerinin bugünden itibaren üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını belirtip,

“Hükümetimizin aldığı karar gereği, 2019 yılı pancar bedellerini ödemeye 40 gün öncede yani 3 Şubat itibari ile başladık. Herhangi bir başvuru almıyoruz. Ödemeler i çiftçilerimizin hesabına otomatik olarak geçti” ifadelerini kullandı.

Malatya Şeker Fabrikası olarak bin 440 çiftçiye 61 milyon 195 bin TL ödeme yapacaklarını söyleyen Altun, “Malatya Şeker Fabrikası tarafından 20192020 kampanya döneminde üreticiden satın alınan 412 bin ton pancar karşılığında 121 milyon TL bedel tahakkuk ettirildi. Bu bedelin 60 milyon TL’nin yıl içerisinde üreticilere avans olarak ödendi. 61 milyon TL tutarındaki bakiye pancar bedellerinin ödenmesine ise Elazığ’ın Sivrice İlçe merkezli 24 Ocak’ta meydana gelen deprem nedeniyle 40 gün önceden başlandı” dedi.

MALATYA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:00

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