Artçı depremler korkutuyor

Elazığ’ın Sivrice merkezli 24 Ocak’ta yaşanan 6,8’lik depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken, bu kez de 4,7 ile gece bölge halkı korku ile heyecan yaşadı.

3 Ocak Pazartesi’ni 4 Ocak Salı’ya bağlayan gece yarısından sonra 01.19’da de yine Elazığ Sivrice ilçesi Kalaba Köyünde, Kandilli Rasathanesi kayıtlarında, 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Malatya il merkezi ve ilçelerinde de 4,7 büyüklüğünde hissedilen depremden sonra bu kez de saat 01,44’de Sivrice Kızılcakaya’da 3,3 şiddetinde saat 06.00’da 3,2, saat 06.40’da 3,5 ve 07,06’da da 3,4 sarsıntı oldu.

Sözü edilen depremlerin hissedildiği Malatya’da da korku ile heyecan yaşanmasına sebep oldu.

MALATYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:58

YATSI 19:16

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