Taraftarlar Derneği’nden Tekerlekli Sandalye Basketbol takımına destek

Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, mücadele ettiği 3.Lig C Grubu’nda oynadığı 9 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Oynadığı son maçta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına Malatyaspor Taraftarlar Derneği tribün desteği verdi.

Ligin 9. haftasında sahasında Siverek ESK’yı 6840 mağlup ederek galibiyet sayısını 9’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği son maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına tribün desteği vererek, galibiyet coşkusunu takımla birlikte yaşadı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mahmut Cücemen, yaptığı açıklamada elde edilen başarıdan dolayı Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımını tebrik etti. Cücemen, “9’da 9 yaparak playoff yolunda büyük avantaj yakalayan tekerlekli basketbol takımımızı kutlar başarılarının devamını dilerim. Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız mücadele ettiği 3.Lig C Grubu’nda oynadığı 9 maçı da kazanarak göğsümüzü kabartmıştır. Takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

MALATYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:00

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