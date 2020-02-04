Genç mühendis beyinler etkinliği düzenlendi

Genç Mühendis Beyinler Etkinliği düzenlenerek, eğitimlerin sınıf dışına çıkarak sahada uygulamasının önemi anlatıldı.

Malatya İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ahmet Adnan Saygun konferans salonunda, Science (Bilim), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) (STEM) Genç Mühendis Beyinler etkinliğinin kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eyüp İzci, Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Funda Okuşluk, öğrenciler ve velileri katıldı. Programın açılışında konuşan Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Funda Okuşluk, 3 yıldır düzenledikleri STEM etkinliklerinden bahsetti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Eyüp İzci de yaptığı konuşmada, 21. Yüzyılda çok önemli değişikliklerin, gelişmelerin olduğu belirterek, “Ülkemizde özelikle 2006 yılından itibaren yapılandırma yaklaşımı çerçevesi içerisinde eğitim sistemimizde önemli değişmeler olmakta. Ama bu değişmeleri somut bir şekilde müşahede edemiyoruz ve eğitimciler olarak eğitim sistemimizde bu konuda tartışmalar uzun süredir devam ediyor. Yeni atılımlar olmasına rağmen bunları göremiyoruz. Öğrencilerimizin atılımları veya ortaya koyacakları yeni ürünler, öğretmenlerin sınıf içerinde ya da dışarısındaki uygulamış olduğu yöntemlerle orantılıdır. Kullanılacak yöntemlerin, tekniklerin, stratejilerin öğrencilerin merak duymasını, geleceğe dönük ortaya bir ürün koymasını sağlayan etkinlikler olmasını isteniyorsa kesinlikle yapılacak olan etkinliklerle orantılıdır. Bu tür güzel faaliyetlerin etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini ümit ediyorum" dedi.

Eğitimin sınıf dışına çıkartılmadığı müddetçe bir takım atılımların yapılmasının söz konusu olmadığını ifade eden İzci, öğrencinin merak duymasını gerçekten ortaya bir ürün koymasını sağlayacak faaliyetlerin önemini anlattı. İzci, sınıfta öğretmenin ders anlatması ve öğrencinin dinlemesi çerçevesinde gerçekleşmeyeceğini, bunun ancak STEM gibi projeler, etkinlikler, çalıştaylar ve atölyeler gibi çalışmalarla mümkün olacağını söyledi.

Beyza Mina Açıkgöz’ün piyano dinletisi ve konuşmaların ardından bu sene 2020 STEM Etkinliğine katılan 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine etkinlik boyunca kendilerinden sorumlu olan öğretmenleri tarafından sertifikaları verildi. Etkinlikte görevli olan Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı öğrencilerine ise Proje Koordinatörü Doç. Dr. Funda Okuşluk tarafından katılım belgeleri verildi.

MALATYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:00

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