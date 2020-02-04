Malatya'da ağır hasarlı binaların tahliye işlemleri sürüyor

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Elazığ'daki 6,8'lik depremden etkilenen Malatya'da hasar tespit çalışmaları sürerken, depremde ağır hasar gördüğü belirlenen ev ve iş yerlerindeki tahliye işlemleri sürüyor.

Elazığ depreminden etkilenen ve geçtiğimiz günlerde tahliye çalışmalarına başlanan Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde bulunan 4 apartmanda tahliye işlemleri sürüyor. Boşatılmasına karar verilen apartmanlardaki iş yerlerini ve dairelerini tahliye eden vatandaşlar deprem sonrası kira fiyatlarının ikiye katlandığını belirterek duruma tepki gösterirken, yetkililerden de konu hakkında yardım istedi.

Tahliye işlemlerinin devam ettiği Turgut Temelli Caddesi'nde incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş, depremden etkilenerek mağdur olan ev ve iş yeri sahiplerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında gereken çalışmaların sürdüğünü söyledi.

MALATYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:00

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