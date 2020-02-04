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Malatya’da, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü elemanlarınca yapılan çalışmalar neticesinde, 1 şüphelinin iş yeri ve aracında arama yapıldı. Arama neticesinde, 42 bin 800 adet Bandrolsüz Makaron ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında "4733 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçundan idari işlem yapıldı.

MALATYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:00

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