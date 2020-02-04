Malatya’da boş evlere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi

Malatya’da özellikle yaşlı şahısların kışın yakınlarına gitmesini fırsat bilen hırsızlar, son 3 ayda çok sayıda ev eşyası çaldı. Polisin takibi sonucu 3 hırsız da çaldıkları eşyalarla birlikte yakayı ele verdi.

Malatya’da özelikle son 3 aydır kış nedeniyle yakınlarına giden yaşlı vatandaşların kaldıkları evlerde yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaklaşık bin 680 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Gece ve gündüz yapılan takipler neticesinde çok sayıda evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

3 şüpheli de yapılan operasyon ile gözaltına alınırken, evlerden çalınan 4 adet petek, 3 adet buzdolabı, 3 adet bulaşık makinesi, 1 adet kombi, 3 adet LCD televizyon, 3 adet çamaşır makinesi, 18 adet halı, 2 adet kanepe, 2 adet koltuk, 1 takım salon takımı, 1 adet mikrodalga fırın, 1 adet bisiklet, 10 torba kömür ve 5 bin TL değerinde lokantalarda kullanılan çelik mutfak eşyası da sahiplerine teslim edildi.

Boş evleri kapıları anahtar uydurmak suretiyle açtıkları belirlenen ve yaklaşık piyasa değeri 170 bin TL olan eşya çalan 3 şüpheli sorgularının ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’isi mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

MALATYA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:00

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