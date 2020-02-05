Kemal Özdeş, oyun felsefesini benimsetmek için çalışıyor

Süper Lig’in 21. haftasında 7 Şubat Cuma günü saat 20.00’de sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek olan Yeni Malatyaspor’da takımın yeni teknik adamı Kemal Özdeş, kendi oyun felsefesini oyuncularına benimsetmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Takımının başında geçen hafta ilk maçına çıkan ve sahadan 21 mağlup ayrılan Kemal Özdeş, ara transferde gelen oyuncularla takımını son haftalardaki kötü saha sonuçların etkisinden kurtarmaya çalışıyor. Deneyimli teknik adam, yapılan taktiksel çalışmaları kameraya kaydettirerek, daha sonra ekibi ve futbolcularıyla görüntülü olarak analiz ediyor.

Yoğun bir çalışma temposuyla futbolcularının performans ve fiziksel durumları ile ilgili çıkardığı sonuçlar üzerine çalışmalar yapan Kemal Özdeş, özellikle kilo fazlası olan futbolcularına diyet programları uygulatarak durumlarını takip ediyor.

Yardımcılığını Malatyaspor’un eski sağ bek oyuncusu Murat Duman’ın yaptığı Kemal Özdeş, tesislerde gece yarılarına kadar sürdürdüğü yoğun çalışma temposuyla da yardımcılarına uykusuz geceler geçirtiyor.

Tesis çalışanlarının da Kemal Özdeş’in temposuna uyum sağlamak için yoğun çaba harcadıklarını öğrenildi.

MALATYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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