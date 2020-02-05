MÜSİAD ailesinden birlik ve beraberlik mesajı

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Çoşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Elazığ Sivrice merkezli deprem nedeniyle MÜSİAD Malatya Şubesi yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkanı Yaşar Coşkun yaptığı açıklamada, “ Elazığ ve Malatya’da olan depremi en iyi şekilde anlayanlardan birisiyiz. Bizde 1999 senesinde yaşadık bu depremi. Bu depremde neler yaşandığını, ne acılar olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 17 Ağustos 1999 Sakarya depreminde maddi ve manevi büyük kayıplar yaşandı. Şehrin yüzde 80’ninde binalar yıkılmıştı. Malatya’yı Allah korumuş çünkü fazla bina yıkılmamış ama hasarlı çok bina var gördüğümüz kadarı ile hatta onlarında yıkım işlemi başlamış durumda. Tabi burada devletimizin bu felakete hazır olduğunu görmüş olduk. Biz 19999 yılında bu depremi yaşadığımızda 15 gün boyunca telefon, su ve elektrik yoktu. Biz kendi çabalarımız ile insanları enkaz altından çıkarmaya çalışmıştık. Biz gördük ki Elazığ depreminin ardından televizyondan izlediğimiz kadar devletin bütün çalışanları hemen müdahale etti. Bu deprem ülkemize bir prova oldu. Çünkü daha büyük felaketler olmadan ve kayıp vermeden önemleri almamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz da, "MÜSİAD Sakarya Şube Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri geçen hafta Elazığ’da ve Malatya’da olan depremin ardından bizleri ziyarete gelerek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Bizleri en iyi anlayacak olan bu kardeşlerimiz çünkü 1999 yılında kendilerinin de başından çok büyük bir deprem geçmişti. Çok ölüm sayısı vardı o zamanlarda. Sayın başkanımızın da ifade ettiği gibi Allah’a şükürler olsun ki bunu atlattık. 6,8 şiddetindeki depremi az bir hasarla atlatmamıza şükür ediyoruz. Yine başkanımızın ifade ettiği gibi deprem olduktan hemen sonra devletimizin bütün yetkilileri hemen görevi başına geçti” şeklinde konuştu. Poyraz, İdlip'de şehit olan askerlere rahmet diledi.

Ziyarette, Coşkun ve Poyraz, birbirlerine hediyeler verdi

MALATYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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