Malatya'da depremzedeler için konteyner kampanyası başlatıldı

Malatya Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, "Depremzedeler için konteyner kampanyası başlattık” diye konuştu.

Oda binasında yaptığı basın açıklamasında deprem sonrası yapılan çalışmalara temas eden ve başlattıkları konteyner kampanyası hakkında bilgi aktaran Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “6,8 şiddetindeki depremde vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha acı olaylar ülkemize, memleketimize bir daha yaşatmasın. Özellikle depremin ilk anında devletimiz, hükümetimiz, ilgili bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız deprem bölgesindeydiler ve devletimizin yapması gereken tüm çalışmaları yerinde gördük. Deprem dolayısıyla Elazığ ve Malatya İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyoruz. Günlerdir vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanlarında oldular. Biz Valimize, Emniyet Müdürümüze, askerimize, polisimize, AFAD’a, Kızılay’a, yardım kuruluşlarına, STK’lara ve hayırsever vatandaşlarımıza Malatya adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Deprem bölgesindeki en büyük sıkıntı konteyner"

Minibüs ve Servisçiler Odası olarak depremin ilk anında deprem bölgesindekilere yardım noktasında ellerinden gelen tüm destekleri sağlamaya çalıştıklarına dikkat çeken İnce, “Özellikle Pütürge ve Doğanyol’daki incelemelerimizde yardım noktasında gerekli yardımların yapıldığını gördük. Ancak vatandaşlarımızın oradaki en büyük ihtiyacının konteyner olduğunu oda olarak tespit ettik. Bu noktada da vatandaşlarımızın yaralarına merhem olabilmek için Minibüs ve Servisçiler Odası olarak gelecek yardımların gıda, giyecek, su gibi değil, konteyner alınması noktasında destek verilmesi gerekiyor. Bu konuda biz oda olarak bir kampanya başlattık. Bu noktada Türkiye Halk Otobüsçüleri Birlik Başkanı Ercan Soydaş’ın konteyner desteği bulunmakta. Türkiye Şoförler Odası Başkanı Sayın Fevzi Apaydın’ın ve İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Sayın Hamza Öztürk’ün Malatya’daki depremzedeler için konteyner siparişi verdiler. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde konteynerleri Büyükşehir Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teslim ederek Doğanyol ve Pütürge’deki depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız. Deprem bölgesindeki en büyük sıkıntının konteyner olduğunu, gelecek yardımların da vatandaşın bağını, bahçesini terk etmek istemediğini, yaşamını orada devam ettirmek için konteyner desteğinin önemli olduğunu gördük. Bizler de bu destek noktasında oda olarak gayret ve çabaları göstereceğiz” diye konuştu.

MALATYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

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