Malatya’nın Yazıhan İlçesi Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, “Yazıhan’ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor” dedi.

Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş ,Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Tarım ve hayvancılıkla bilinen Malatya’nın Yazıhan ilçesinde yapılacak projeler için Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk ile Dernek Başkanı Turmuş, istişarelerde bulundular. Yapılan görüşme sonrası açıklama yapan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, ilçede başlatılan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesiyle topraksız seracılıkta çığır açacaklarını ve Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi’nin ilçeye değer katacağını belirtti. Gerek tarımda gerekse hayvancılıkta prestijli bir ilçe olacaklarını dile getiren Başkan Nevzat Öztürk, Yazıhan ilçesinin girişimciler için yeni bir üretim merkezi olacağını vurguladı. Öztürk, “Yazıhan’ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor” dedi.

Yaptıkları araştırmalar doğrultusunda ilçenin turizm potansiyelinin de olduğunu ifade eden Dernek Başkan Furkan Turmuş da, “Ansır Mağaraları başta olmak üzere belediye başkanımızın başlattığı tüm projelerin Yazıhan ilçemizin sosyal ve ekonomik alanda kalkınmasını sağlayacaktır. Yapılan bu projeleri destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Turmuş, “Zengin bir kültüre sahip Yazıhan, bu projeler doğrultusunda ulusal ve uluslararası arenada olacaktır” diye konuştu.

MALATYA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:34

AKŞAM 17:59

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.