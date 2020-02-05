Muhtarlarla deprem bilgilendirme toplantısı düzenledi Acil yıkılacak 217 bina 456 bağımsız bölüm bulunuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Muhtarlarla deprem bilgilendirme toplantısı düzenledi Acil yıkılacak 217 bina 456 bağımsız bölüm ...

İHA

Depremde mağdur olan vatandaşların doğru bilgilere erişimini sağlamak amacıyla muhtarlarla toplantı düzenledi.

Muhtarlarla deprem bilgilendirme toplantısı düzenledi Acil yıkılacak 217 bina 456 bağımsız bölüm bulunuyor

Depremde mağdur olan vatandaşların doğru bilgilere erişimini sağlamak amacıyla muhtarlarla toplantı düzenledi.
Battalgazi İlçe Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Malatya Valisi Aydın Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Battalgazi Kaymakamı Abdülkadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilgili kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Vali Aydın Baruş yaptığı konuşmada, 24 Ocak 2020 Elazığ İli Sivrice merkezli deprem sonrası gördük ki, biz depreme yeterli kadar hazırlıklı değiliz. Deprem bölgesi olan ilimizde binalarımızı, ilimizin zemin şartlarına uygun bir şekilde inşa etmemiz gerekiyor. Gördüğümüz kırsal yapılarda tabii toprak ve kerpiçten yapılmasından dolayı zaten taşıma sisteminin elverişsiz olması nedeniyle önemli hasarlar görüyoruz. Fakat yeni yapılan binalarda da özellikle 2030 yıllık binalarda taşıyıcı sistemlerde önemli çatlaklar oluştuğunu bununda hayati açıdan risk oluşturduğunu görüyoruz. Onun için deprem bilincini tüm toplum olarak oluşturmak zorundayız” dedi.
Vali Baruş :Acil yıkılacak 217 bina 456 bağımsız bölüm var
Vali Baruş, “İlimiz genelinde bugüne kadar ekiplerimiz tarafından 12 bin 884 binada hasar tespiti yapıldı. Buda 26 bin 491 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Yani bağımsız bölüm dediğimiz bir binada 10 daire olabilir 20 daire olabilir sayısının fazla olmasının anlamı bu. Yıkık 278 bina 478 bağımsız bölüm tespit edildi. Acil yıkılacak 217 bina 456 bağımsız bölüm var. Ağır hasarlı 2 bin 698 bina ve 5 bin 218 bağımsız bölüm var. Bu da gösteriyor ki ilimiz genelinde çok önemli bir hasara neden olmuş bu deprem. Toplamda da 3 bin 193 bina 6 bin 152 bağımsız bölüm tespit edildi. İşyeri hasar durumunuz ise acil yıkılacak 9, ağır hasarlı 53, orta hasarlı 45, az hasarlı 92 olmak üzere 199 iş yerinden hasar tespit edildi.
Battalgazi’de bugüne kadar 3 bin 852 binada tespit yapıldı. 9 bin 314 bağımsız bölüme tekabül ediyor. 13 bina yıkık 23 bağımsız bölüme tekabül ediyor. Acil yıkılacak 69 binamız, bağımsız bölüm bazında 199 bölüm var. Ağır hasarlı 426 binamız var orta hasarlı 127 bina 340 bağımsız birim. Az hasarlı 651 bina bun 564 birim hasarsız 2 bin 84 bina 5 bin 648 bağımsız bölüm var. 482 binaya arkadaşlarımız gittiği halde sahibi olmadığı için ulaşılamadı” ifadelerini kullandı.
Yıkılacak ve taşınacak okullar
Deprem nedeniyle bazı okullarda hasarlar oluştuğunu belirten Baruş, “Ağır hasarlar oluşan veya yıkımı gereken bazı okulları taşımamız gerekiyor. Battalgazi ilçemizde Battalgazi Çolakoğlu İlkokulu boşaltılacak Fatih Hüseyin İlbak ilkokuluna taşınacak. Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesi boşaltılacak Orhan Gazi Ortaokuluna taşınacak. Kuluşağı İlkokulu boşaltılacak Fatih Hüseyin İlbak ilkokuluna taşınacak. Melekbaba ilkokuluortaokulu boşaltılacak Hatice İsmet Şeftalicioğlu İlkokulu’na taşınacak. Malatya Lisesi ek binası boşaltılacak normal diğer binada eğitimine devam edecek bu boşaltılan bölümdeki öğrenciler. Hafize Özal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi boşaltılacak Fatma Aliye İMKB Mesleki Teknik Anadolu lisesine taşınacak. Kazım Karabekir İlkokulu boşaltılacak yine Kazım Karabekir İlkokulunun diğer binasında eğitimine devam edecek. Dolayısıyla Battalgazi’de yedi okulumuz boşaltılıyor başka binalarda eğitimlerine devam edecek bu boşaltılan binalarında yapımına bir an önce başlanacak” dedi.
Suver: Bilgisizlikten dolayı kaynaklanan ufak tefek bir takım şikayetlerle karşılaştık
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver de yaptığı konuşmada, “Malatya’nın ilçelerini gezdim. Depremin sonuçlarını yakından görüyorum. Ben daha önce Van depreminde de bulunmuş biri olarak Sayın Valimiz, Kaymakamlarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve İlçe Belediyelerimiz ellerinden gelen bütün imkanları sarf ediyorlar. Vatandaşlarda bu çalışmalardan dolayı memnun. Kısmi olarak bilgisizlikten dolayı kaynaklanan ufak tefek bir takım şikayetlerle karşılaştık. Ancak bunların yeterince bilgi olarak beslenemediğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Bu bakımdan bugünkü toplantı çok çok isabetli oldu.
Valimizden, büyükşehir belediye başkanımızdan, kaymakamımızdan, ilçe belediye başkanlarımızdan, çevre şehircilik il müdürlüklerimizden bütün yöneticilerle temasımızı kurup doğru bilgiler alıp mahallenizdeki mağdurlarla paylaşmanız çok çok büyük önem arz ediyor. Devletimiz bütün kurumlarıyla meydana gelen bu yarayı sarmak, onarmak, en kısa zamanda daha huzurlu bir ortamı sağlamak için elinden gelen bütün gayreti samimi bir şekilde sarf etmeye çalışıyor” diyerek sözlerini tamamladı.
Daha sonra muhtarlar vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dile getirdiler.

MALATYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:59
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:46
  • İKİNDİ 15:34
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli ilaç çalışmasını yürütecek
YEREL HABERLER MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli ilaç ...
Deprem sonrasında oluşan dev yarıklar tedirgin ediyor
YEREL HABERLER Deprem sonrasında oluşan dev yarıklar tedirgin ediyor
Belediyeler deprem projelerinde görev almalı
YEREL HABERLER Belediyeler deprem projelerinde görev almalı
Yazıhan’ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor
YEREL HABERLER Yazıhan’ın zenginlikleri gün yüzüne çıkıyor
Gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
YEREL HABERLER Gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
Çocuklara karne hediyesi, ücretsiz tiyatro
YEREL HABERLER Çocuklara karne hediyesi, ücretsiz tiyatro
Malatya'da depremzedeler için konteyner kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedeler için konteyner kampanyası ...
MÜSİAD ailesinden birlik ve beraberlik mesajı
YEREL HABERLER MÜSİAD ailesinden birlik ve beraberlik mesajı
Malatya’da 29 okul yıkılacak
YEREL HABERLER Malatya’da 29 okul yıkılacak
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Baharı müjdeleyen kuzu doğumları başladı
YEREL HABERLER Baharı müjdeleyen kuzu doğumları başladı
Kemal Özdeş, oyun felsefesini benimsetmek için çalışıyor
YEREL HABERLER Kemal Özdeş, oyun felsefesini benimsetmek için ...
Deprem nedeniyle Malatyalıların psikolojisi bozuldu Deprem korkusu yaşayanlar Malatya’da açılan deprem polikliniğinde tedavi görüyor
YEREL HABERLER Deprem nedeniyle Malatyalıların psikolojisi ...
Dekanı Gündoğdu’dan spor camiasına mesaj İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu: “Her konuda istişareye açığız”
YEREL HABERLER Dekanı Gündoğdu’dan spor camiasına mesaj İnönü ...
Depremzedeler, konteyner kente davet edildi
YEREL HABERLER Depremzedeler, konteyner kente davet edildi
Malatya’da boş evlere dadanan hırsızlar yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Malatya’da boş evlere dadanan hırsızlar yakayı ele ...
42 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 42 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi
.Yeşilyurt’ta 47 bina mühürlendi, 9 binanın yıkımı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER .Yeşilyurt’ta 47 bina mühürlendi, 9 binanın yıkımı ...
Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü mesaisi sürüyor
Remi Walter: “Yeni Malatyaspor forması giymek ve Türkiye'de olmak güzel bir duygu”
YEREL HABERLER Remi Walter: “Yeni Malatyaspor forması giymek ve ...
Malatya'da ağır hasarlı binaların tahliye işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı binaların tahliye işlemleri ...
Malatya'da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek
YEREL HABERLER Malatya'da her gün 10 bin kişiye sıcak yemek
Malatya'da 2 bin ev tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Malatya'da 2 bin ev tahliye ediliyor
Malatya'da, depremden etkilenen vatandaşlara özel poliklinik hizmeti
YEREL HABERLER Malatya'da, depremden etkilenen vatandaşlara özel ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X