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Deprem sonrasında oluşan dev yarıklar tedirgin ediyor

İHA

6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya'nın Pütürge ilçesinde arazide derin yarıklar oluştu. Derinliği 1 metreyi bulan kırıklar, depremin şiddetini de gözler önüne seriyor.

Deprem sonrasında oluşan dev yarıklar tedirgin ediyor

6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya’nın Pütürge ilçesinde arazide derin yarıklar oluştu. Derinliği 1 metreyi bulan kırıklar, depremin şiddetini de gözler önüne seriyor.
24 Ocak günü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından artçılar halen sürerken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin sarstığı Malatya’da da oluşan derin yarıklar depremin şiddetini ortaya koyuyor.
Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'nde tarım arazisinde deprem sonrası oluşan derin yarıklar bölge halkını tedirgin ediyor. Yaklaşık 1 metrelik yarıklar bölgede 45 kilometrelik alanda yer alıyor.
Ormaniçi Mahalle Muhtarı Hüseyin Çilkaya, depremden 1 gün sonra mahalle sakinlerinin kendisini aradığını belirterek, “Buraya geldiğimizde yaklaşık 4 kilometre uzunlunda derin yarıklar oluşmuştu” dedi. Depremde mahalledeki evlerin yüzde 90’ının hasar gördüğünü belirten Çilkaya, “Millet çadırda şu an. Deprem gerçekten çok zor bir andı. Allah kimseye bir daha yaşatmasın bu acıyı” diye konuştu. 6,8’lik büyük depremin ardından bölgede yaşanan artçı sarsıntıların bazılarının Ormaniçi Mahallesi merkezli olduğunu da aktaran Muhtar Çilkaya, “Mahallemiz riskli bölgede” dedi.
Deprem sonrası Türkiye’nin her yerinden yardımların bölgeye ulaştırıldığını ifade eden Çilkaya, “Milletimizden, devletimizden Allah razı olsun. En kısa sürede ulaştılar, gereken yardımlar yapıldı” ifadelerine yer verdi.
Mahalle sakinlerinden Yasin Durmuş ise deprem sonrası oluşan yarıkları görünce ürktüklerini dile getirerek, “Yine Allah muhafaza etti, korudu bizleri, çok büyük deprem yaşadık” şeklinde konuştu.
Deprem anında evde olduğunu ifade eden Durmuş, “O an kurtulur muyuz kurtulmaz mıyız diye düşündük. Sağ salim çıktık. Şu an çadırda kalıyoruz. Deprem sonrası gereken ne varsa yapıldı. Allah razı olsun şu anda büyük sıkıntı yok” diye konuştu.

MALATYA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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