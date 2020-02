Bakan Albayrak'tan, Malatya'daki depremzedelere ziyaret 

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklükteki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedeleri ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, 24 Ocak saat 20.55'te Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremden etkilenen Malatya'ya gelerek incelemelerde bulundu. Bakan Albayrak'ı ziyaretinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yalnız bırakmadı. Bakan Albayrak, ilk olarak Yıldıztepe Mahallesi'ndeki binalarda incelemelerde bulunarak, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

'BİZ HER GÜN BURADAYIZ'

Vatandaşlarla bir süre sohbet edip deprem bölgesine yapılacakları hızla hayata geçireceklerini belirten Bakan Albayrak, şunları söyledi:

"Dünyaya örnek olacak şekilde bu süreci hızlıca yöneteceğiz. Çok geçmiş olsun, sizi dinlemeye geldik. Depremden sonra hemen bakanlarımız buraya geldi. Cumhurbaşkanımız burada, her gün biz buradayız, geliyoruz. Her gün Cumhurbaşkanımız soruyor, bugün aradı, yine konuştuk. Bizim işimiz bu, millete hizmet için geldik. Bu ülkenin başında öyle bir lider var. Allah başımızdan eksik etmesin tekrar çok geçmiş olsun."

Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Albayrak, Afet Koordinasyon Merkezi'nde yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak toplantı sonrası kentten ayrıldı.



