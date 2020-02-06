Malatya'nın bazı ilçelerinde okullara verilen ara uzatıldı

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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen Malatya'nın bazı ilçelerinde eğitime verilen ara 17 Şubat'a kadar uzatıldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle kentte daha önce eğitime ara verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ-Sivrice merkezli deprem nedeniyle daha önce eğitime ara verilen Doğanyol, Kale ve Pütürge İlçelerinde bulunan okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Hekimhan, Kuluncak ve Yazıhan ilçelerinde ise eğitim faaliyetlerine 10 Şubat 2020 tarihinde başlanacaktır" denildi.



MALATYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:58

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