Mahallenin sorunlarını Kaymakam Çalışır’a ilettiler

Malatya’nın Darende ilçesinde, mahallenin sorunları Kaymakamı Malik Çalışır’a iletildi.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır, mahalle ziyaretleri kapsamında Çaybaşı Mahallesini ziyaret etti. Kaymakam Çalışır, Çaybaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Çaybaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Kaya, Kaymakam Çalışır’ın ziyaretinde yaptığı konuşmada, “Son 10 yıldır ilk kez bir kaymakam mahallemizi ziyaret ediyor. 2 kilometre yolumuzun yapımı için büyükşehir belediyesine müracaatımız var. Yol kenarlarında büyüyen çam ağaçları elektrik tellerine temas ettiği için tehlikeye yol açıyor. Bunun için yetkililere müracaatımız oldu. Mahallemiz yaz aylarında gurbetçilerin gelmesi ile kalabalıklaşıyor. Bu nüfus yoğunluğu nedeniyle vatandaşlarımızın oturup sohbet edebilecekleri bir park için belediyemizden talebimiz var” dedi.

Kaymakam Çalışır da yaptığı konuşmada, “Amacımız sizlerle tanışmak ve sorunlarınızı dinlemektir. Bur da, belediye başkan yardımcısı, bütün kurum amirleri burada. Sorunlarını dinlemek için buradayız. Sorunları çözme noktasında adım atacağız. Bizi aşan sorunlar olursa onunla ilgilide ilgili yerlere iletiriz” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Çalışır, Çaybaşı Mahallesinden sonra ilçe merkezine gelerek esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Kaymakam Çalışır’ın ziyaretlerine, Derende Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık ve daire amirleri katıldı.

MALATYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:58

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