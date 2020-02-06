Yeni Malatyaspor’a MKE Ankaragücü maçı öncesi moral ziyareti

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan beraberindeki heyetle birlikte Yeni Malatyaspor kulübünü ziyaret ederek, takıma yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçı öncesi başarı dileklerini ilettiler.

Ziyarette Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile birlikte 2. Başkanı Selim Pilten, yöneticiler Mehmet Coşer Gömüç, İlhan Çelebi, Teknik Direktör Kemal Özdeş, Sportif Direktör Ali Ravcı, Kulüp Genel Müdürü Selçuk Günaydın ve Kulüp İdari Menajeri Mehmet Gömülü de hazır bulundu.



İhsan Koca: “Bu zor günlerde Malatyaspor'la mutlu olmak istiyoruz

Kemal Özdeş ile kulübümüzün istenilen oyunu ortaya koyacağına inandığını belirten AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, “Ankaragücü maçı öncesi takımımızın tesislerini ziyaret ederek, moral vermek istedik. Takımımız zaman zaman kötü sonuçlar alsa da ligi iyi bir yerde bitireceğinden şüphem yok. Kemal Özdeş hocam ve ekibiyle takımımız hızlı bir ivme yakalayacaktır. Malatya zor günler geçiriyor. Bu zor günlerde Malatyaspor'la mutlu olmak istiyoruz” dedi.



Selahattin Gürkan: “İyi motive olursak sahada güzel işler başaracağız”

MKE Ankaragücü maçı öncesi takıma başarılar dileğinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, “Kemal Özdeş Hocama öncelikle hayırlı olsun. Malatya’da güzel işlere imza atacağına inanıyorum. Takım olarak bireysel anlamda yetenekli oyuncu grubuna sahibiz. Son haftalardaki performans düşüşü bizleri üzdü. Kemal Hocamızla bu süreci aşacağımızı düşünüyorum. Ben, Yeni Malatyaspor’a güveniyorum. İyi motive olursak sahada güzel işler başaracağız. Ankaragücü maçı da bu serinin başlama maçı olacak. Süper Lig'in en tepesinde bir Anadolu takımı var. Güç kendi irademizdedir. İyi motive olursak başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Malatyasporumuza tekrar yürekten başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



Adil Gevrek: "Bir olursak güçlü oluruz"

Ankaragücü’nü yenmek için sahaya çıkacaklarını belirten Kulüp Başkanı Adil Gevrek de, “İkinci yarı ilk defa sahamızda oynayacağız. Futbolun doğasında zaman zaman bu kötü tablolar ortaya çıkabiliyor. Biz iyi bir takımız. Kemal Özdeş hocamızla iyi bir hava yakaladık. Ciddi bir birlik beraberlik var. Bütün camia bir olursak güçlü oluruz. Bu ziyareti de bu anlamda çok önemsiyoruz. Ziyaretten dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



“Malatyalıları mutlu etmenin, onları temsil etmenin değerini anlatıyorum”

Türkiye ve Malatya’nın zor bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Kemal Özdeş ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve heyetine gerçekleştirdikleri ziyaret için çok teşekkür ediyorum. Hem şehrimizin hem ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç olduğu bu dönemde bizim için anlamlı bir ziyarette bulundular. Yeni Malatyaspor Malatya için bir futbol takımından öte bir şey, ortak bir sevda, sosyal sorumluluklarımızda var. Oyuncularıma bunu aşılıyorum. Malatyalıları mutlu etmenin, onları temsil etmenin değerini anlatıyorum. Kendi geleceklerinin bu formaya hizmetten geçtiğini söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetim ve teknik heyetle bir süre sohbet eden Gürkan ve Koca, daha sonra takıma tatlı ikramında bulundu.

MALATYA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:00

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.